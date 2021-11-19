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Masal Müzesi’nde Şenlik Var

Kartal Belediyesi tarafından, Kartallı çocukların 1 haftalık ara tatilinde eğlenceli zaman geçirmesi amacıyla hazırlanan Çocuk Şenliği başladı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ve Kartal Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü’nce gerçekleştirilen etkinliklere Kartallı vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
19 Kasım 2021 Cuma 09:08
Masal Müzesi’nde Şenlik Var
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Başkan Gökhan Yüksel’den Miniklere Ara Tatil Armağanı

Kartal Yakacık’ta bulunan Masal Müzesi’nde başlayan ve 16-21 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Çocuk Şenliği etkinliğinde çocuklar, ilk önce uzman spor eğitmeni ile eğlenceli spor aktivitesi yaptı. Sabah saat 10.00’da başlayan bu eğlenceli aktivitede çocuklar, birbirinden eğlenceli şarkılarla hem eğlendi hem de spor yaptı.

Saat 11.00’de başlayan Akıl Oyunları etkinliğinde ise başta satranç olmak üzere pek çok zeka ve akıl oyunu oynayan çocuklar, birbirinden keyifli dakikalar geçirdi. Aileleri ile birlikte gelerek Masal Müzesi’ni de gezen minikler için saat 12.00’de başlayan etkinlikler ile Masal Müzesi’nin bahçesi adeta panayır yerine döndü.

Şenliğe gelen çocuklar bir yandan patlamış mısır alırken bir yandan da pamuk şeker ikramından faydalandı. Çocuklar için kurulan farklı etkinliklerde içinde karikatür, balon kıvırma, yüz boyama, pop corn, pamuk şeker uzay çadırı, şişme oyun parkı, unutulmaya yüz tutmuş oyunlar, sihirbaz, palyaço, masal anlatım bulunan pek çok farklı atölye kuruldu.

Masal bahçesinin her bir köşesinin farklı bir etkinliğe sahne olduğu çocuk şenliğine binlerce çocuk katıldı. Çocuk Şenliği; Masal Müzesi’nde 21 Kasım Pazar gününe kadar her gün 10.00 ve 17.00 saatleri arasında devam edecek.

Kaynak: İStanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 19.11.2021 09:09
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