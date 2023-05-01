“Mahallede Şenlik Var” Panayırı ile Kartal’ın Sokakları Renkleniyor

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği ”Mahallede Şenlik Var” panayırı ile Kartallı çocuklar, hafta sonu tatili sevincini yaşamaya devam ediyor. Yüz boyama, patlamış mısır, pamuk şeker, balon atölyesi, zeka ve beceri oyunları, karikatür atölyesi, şişme oyun parkları, sandalye kapmaca, halat yarışı, illüzyon gösterisi ve daha birçok etkinliğin yer aldığı etkinliklerle çocuklar, Kartallı olmanın ayrıcalığını yaşıyor.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından, çocukların hafta sonu tatillerini eğlence dolu etkinliklerle geçirebilmeleri amacıyla hazırlanan mahalle şenlikleri, bu hafta sonu da farklı mahallelere taşındı.

29 Nisan Cumartesi günü iki farklı mahallede başlayan etkinlikler, Pazar günü de çocukların büyük ilgisi ile karşılaştı.

Cumartesi günü Hürriyet Mahallesi Tacettin Özgüder Parkı ile Yunus Mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Piroğlu Parkı’nda öğlen başlayan etkinliklerde çocuklar akşam saat 17.00’ye kadar doyasıya eğlenirken, Pazar günü ise Yakacık Çarşı Mahallesi’nde yer alan Masal Müzesi ile Esentepe Mahallesi Ak-El Kooperatif Parkı, eğlence dolu saatlerin yaşandığı yerler oldu.

Başkan Gökhan Yüksel Çocuklar ile Buluştu, Onların Coşkusunu Paylaştı

‘Haydi Çocuklar! Mahalle Şenliklerine’ sloganıyla gerçekleştirilen etkinliklerde, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte keyifli vakit geçirip çeşitli oyunlar ve sürpriz eğlencelerle dolu bir hafta sonu geçirdi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Cumartesi günü düzenlenen Mahalle Şenliği’ni ziyaret ederek çocukların coşkusuna ortak oldu.

Mahalle şenlikleri, serin havaya rağmen çocukların yoğun ilgisiyle başladı. Hafta sonu boyunca farklı mahallelere kurulan şenlik alanlarında çocuklar gönüllerince eğlenirlerken Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de çocukları yalnız bırakmadı.

Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Başkanı Süleyman Uzunok ile birlikte Yunus Mahallesi Şehit Jandarma Er Mustafa Piroğlu Parkı’ndaki şenlik alanına gelen Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i gören minikler ve aileleri, Başkan Yüksel’e yoğun ilgi göstererek bol bol fotoğraf çektirdi.

Minikler için şenlik alanında düzenlenen oyun alanlarını gezen Başkan Gökhan Yüksel, Kartal Belediyesi olarak her zaman çocukların yanında olduklarını kaydederek, şunları dile getirdi: “Bugün yine Kartallı komşularımızla bir aradayız. Çocuklarımızı; baharın başladığı bugünlerde, 1 Mayıs ile birleşen hafta sonu tatili eğlencesinde, onları yalnız bırakmıyoruz. Bugün çocuklarımızın eğlencesine ortak olmak, onların düzenlediğimiz şenlikler sayesinde mutluluğunu görmek, bizleri çok memnun etti.”

1 ve 6 Mayıstaki Etkinliklere Başkan Gökhan Yüksel’den Davet

Yüz boyama, patlamış mısır, pamuk şeker, balon atölyesi, zeka ve beceri oyunları, karikatür atölyesi, şişme oyun parkları, sandalye kapmaca, halat yarışı, illüzyon gösterisi ve bunun gibi pek çok etkinliğin yer aldığı mahalle şenliklerinin 30 Nisan Pazar günkü durağı ise Yakacık Çarşı Mahallesi Masal Müzesi ile Esentepe Mahallesi Ak-El Kooperatif Parkı oldu.

Çocukların gönüllerince vakit geçirip eğlendiği mahalle şenlikleri, 1 Mayıs Pazartesi günü Hürriyet Mahallesi Ethem Sıral Kaptan Parkı ve Karlıktepe Mahallesi Çamlık Sokak Yanı Parkı’nda gerçekleştirilecek.

6 Mayıs Cumartesi günü yapılacak olan mahalle şenlikleri ise Kartal Meydanı ve Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda düzenlenecek.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, düzenlenecek bu etkinliklerde doyasıya eğlenip vakit geçirebilmeleri için çocukları 1 ve 6 Mayıs’taki şenliklere davet etti.