banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 8
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2,088.43
ALTIN
786.60
DOLAR
13.44
STERLİN
18.37
EURO
15.34
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Turistik Taşımacılıkta Yeni Dönem
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini Görücüye Çıkardı
Ev Okulu Derneği Yeni Projelerini...
Golden Be -Altın Arı - Güzellik Merkezine Görkemli Açılış
Golden Be -Altın Arı -...
Esenyurt 10 Gün Süre İle Kültür Ve Edebiyata Doyacak
Esenyurt 10 Gün Süre İle...

Livaneli Orkestrası'ndan Unutulmaz Nazım Hikmet Konseri

Ünlü Türk şair ve yazar Nazım Hikmet Ran, doğumunun 120. yıl dönümünde Kartal'da unutulmaz bir konserle anıldı. Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Livaneli Orkestrası, usta şairin şiirlerinden oluşan şarkıları seslendirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
17 Ocak 2022 Pazartesi 14:44
Livaneli Orkestrası'ndan Unutulmaz Nazım Hikmet Konseri
banner171

"Nazım Hikmet'in Şiirlerinden Şarkılar" adını taşıyan konsere yoğun ilgi gösteren Kartallılar, usta şairin ölümsüz eserlerini hep bir ağızdan söyleyerek orkestraya eşlik etti. Karlı Kayın Ormanı’ndan Ceviz Ağacı’na, Seviyorum Seni’den Mavi Liman’a kadar birçok unutulmaz eser, Livaneli Orkestrası’nın yorumu ile 7’den 77’ye dinlemeye gelen sanatseverleri mest etti.

Pandemi koşulları nedeniyle etkinliğe salonun yarı kapasitesi kadar vatandaş alındı. Girişlerde HES kodu kontrolü yapılırken, konser maske ve mesafe kuralları gözetilerek tamamlandı.

‘Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir’

Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın sahneye çıkarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sanatçılara kartal heykelciği takdim etti. Apaydın konuşmasında "Nazım Hikmet çok büyük bir usta. 61 yıla sürgünler, hapishaneler, mücadeleyle geçen zamanları sığdırdı.

Çağdaş Türk şiirinin çok önde gelen bir ismi. Eserleri 50 dile çevrilmiş. Bugün sabaha kadar konuşsak onu anlatamayız.  Bu büyük ustayı ancak bu kadar duygulu anabilirlerdi. Livaneli Orkestrası’na bugünü bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük ustayı anarken yine onunla aynı topraklarda doğmuş olan ve ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ diyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygıyla anıyoruz." dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kartal’da Meydan Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Kartal’da Meydan Yenileme Çalışmaları Devam Ediyor
Yüzlerce Sporcu 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda Yarışacak
Yüzlerce Sporcu 11. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda Yarışacak
Mehmet Ali Büklü Parkı spora hazır
Mehmet Ali Büklü Parkı spora hazır
Kartal Belediyesi’nin Karla Mücadele Ekipleri 7/24 İş Başında
Kartal Belediyesi’nin Karla Mücadele Ekipleri 7/24 İş Başında
Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı işbirliği ile arama kurtarma ve yaralı tahliyesi tatbikatı
Kartal Belediyesi ve Akut Vakfı işbirliği ile arama kurtarma ve yaralı tahliyesi tatbikatı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169