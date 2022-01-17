Livaneli Orkestrası'ndan Unutulmaz Nazım Hikmet Konseri

"Nazım Hikmet'in Şiirlerinden Şarkılar" adını taşıyan konsere yoğun ilgi gösteren Kartallılar, usta şairin ölümsüz eserlerini hep bir ağızdan söyleyerek orkestraya eşlik etti. Karlı Kayın Ormanı’ndan Ceviz Ağacı’na, Seviyorum Seni’den Mavi Liman’a kadar birçok unutulmaz eser, Livaneli Orkestrası’nın yorumu ile 7’den 77’ye dinlemeye gelen sanatseverleri mest etti.

Pandemi koşulları nedeniyle etkinliğe salonun yarı kapasitesi kadar vatandaş alındı. Girişlerde HES kodu kontrolü yapılırken, konser maske ve mesafe kuralları gözetilerek tamamlandı.

‘Sanatsız Kalan Bir Milletin Hayat Damarlarından Biri Kopmuş Demektir’

Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Apaydın sahneye çıkarak Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel adına sanatçılara kartal heykelciği takdim etti. Apaydın konuşmasında "Nazım Hikmet çok büyük bir usta. 61 yıla sürgünler, hapishaneler, mücadeleyle geçen zamanları sığdırdı.

Çağdaş Türk şiirinin çok önde gelen bir ismi. Eserleri 50 dile çevrilmiş. Bugün sabaha kadar konuşsak onu anlatamayız. Bu büyük ustayı ancak bu kadar duygulu anabilirlerdi. Livaneli Orkestrası’na bugünü bize yaşattıkları için çok teşekkür ediyorum. Bu büyük ustayı anarken yine onunla aynı topraklarda doğmuş olan ve ‘Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.’ diyen büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü de saygıyla anıyoruz." dedi.