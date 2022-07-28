LGS Birincisinden Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret

Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sınav sonuçları Kartal Belediyesi çalışanı Çetin Karakuş’a ve Kartal Belediyesi ailesine büyük bir gurur yaşattı. Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde çalışan Çetin Karakuş’un oğlu Mustafa İlker Karakuş LGS sınavında tüm sorulara doğru cevap vererek 500 tam puan aldı.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, bu büyük başarının ardından ailenin mutluluğuna ortak olarak makamında ağırladı. Kartal Belediyesi çalışanlarından Çetin Karakuş ve eşi Ebru Karakuş, Liselere Geçiş Sistemi’nde (LGS) tam puan alan oğulları Mustafa İlker Karakuş ve küçük kızları ile birlikte Başkan Gökhan Yüksel’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında aileye Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen de eşlik etti. Samimi bir ortamda geçen sohbette Başkan Yüksel, Mustafa İlker Karakuş’u tebrik ederek Kartal Belediyesi ailesi olarak kendilerini gururlandırdığını belirtti.

Başkan Gökhan Yüksel konuşmasında; “Bu güzel başarı için Mustafa’yı ve ailesini yürekten kutluyorum. Yeni bir yolculuk başlıyor, aynı disiplinle devam etmesini diliyorum. Babası Çetin Bey ile birlikte gelecekteki süreci de beraber takip edeceğiz. Genç kardeşimize Kartal Belediyesi ailesine bu gururu yaşattığı için teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Ziyaretin sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel başarılı öğrenci Mustafa’ya eğitim hayatında kullanması için bir dizüstü bilgisayar ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk adlı eserini hediye etti. Hediyelerini alan genç öğrencinin anne ve babası da Başkan Yüksel’e kendilerini ağırladıkları için teşekkür etti.