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Kültür Parkı’ndaki Banklar Çiçeklendi

Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün girişimi ile sanatçı Münevver Kaşıkçı, Kartal Çavuşoğlu Mahallesi Kültür Parkı’nda yer alan bankları, hepsi birbirinden güzel desenler ile renklendirerek güzelleştiriyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ağustos 2021 Pazartesi 18:34
Kültür Parkı’ndaki Banklar Çiçeklendi
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Hobi olarak yaptığı ahşap boyama ve taş desen boyama tekniğini, evinin yakınlarında bulunan Çavuşoğlu Mahallesi Kültür Parkı’ndaki banklara uygulayabilmek amacı ile Kartal Belediyesi ile görüşme sağlayan ve çalışmalarından örnekler gösteren ve uygulama için anlaşan Kaşıkçı, Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karacan ile birlikte önceki gün banklara desenler çizmeye başladı.

Mandala resim tekniğini kullanan Kaşıkçı, özellikle sıcak havalarda parka gelen vatandaşların soluklandığı bankları, renkli boyalarla süsleyerek parkın daha estetik bir görüntü yakalamasını sağladı. Hepsi bir birinden güzel desenleri yaklaşık 2 saat süren bir çalışma ile banklara aktaran Kaşıkçı, desenleri bitirdikten sonra desenlerin silinmemesi için de özel bir cila kullanarak kaplamayı gerçekleştirdi.

Kaşıkçının yaptığı desenler ile parktaki bankların farklı bir görünüme kavuştuğunu belirten Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Deniz Karacan; ‘’Parklarımız 7’den 70’e her yaşta ki komşularımızın zamanlarını geçirdikleri alanlar. Burada gerçekleştirdiğimiz tüm çalışma ve yenilikler onların kendini daha iyi bir ortamda zaman geçirmeleri ve mutlu olmaları. Kültür Parkı’nın içinde yer alan asırlık zeytin ağaçları ile sıcak havalarda vatandaşların gölgede dinlenebileceği güzel parklarımızdan biri. Münevver hanımla bugün burada birlikte çalışmasını gerçekleştiriyoruz.’’ dedi.

Kendisine verilen destekten dolayı Kartal Belediyesi’ne teşekkür eden Münevver Kaşıkçı ise parktaki diğer banklara da farklı renklerde desenler çizeceğini belirterek desenler konusunda parktaki çocukların da fikirlerinden faydalandığını sözlerine ekledi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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