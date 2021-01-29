Kordonboyu ve Soğanlık Gümüşpınar Mahalleri ile İlgili Uygulama İmar Planları Askıda

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nca onaylanan 1/1000 ölçekli Kordonboyu Uygulama İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Soğanlık Uygulama İmar Planı, Kartal Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda 24 Şubat tarihine kadar askıda kalacak. 26 Ocak 2020 tarihinde askıya çıkarılan planlar, kanuni süre olan 30 gün boyunca askıda kalacak. Vatandaşlar; askıya çıkarılan uygulama imar planlarına ilişkin itirazlarını ilgili mevzuatlar gereği askı süreci içinde yapabilecekler. Askı süreci bittikten ve yasal süreçler tamamlandıktan sonra Kartal Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından yapı ruhsatları verilmeye başlanacak.

Askıda bulunduğu belirtilen İmar Planları (Resmi Gazete 14/06/2014-29030) Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereğince "....idarelerin internet sayfalarında 30 gün süreyle eş zamanlı olarak ilan edilir." İfadesine istinaden yayınlanmaktadır. Söz konusu İmar Planlarına ilişkin itirazlar için askı bitiş tarihine kadar Kartal Belediyesi Plan ve Proje Müdürlüğü' ne tapu örneği ve ilgilisine ait dilekçe ile başvuru yapılabilir.

Askıya çıkan planlara, https://belnet.kartal.bel.tr/ belnet/GenericClass/Rapor. aspx?RaporAdi=BELNET_WEBASKI_ PLAN.plan_aski_panosu& NOMASTER=true&guestlogin=true linki üzerinden ulaşabilirsiniz.