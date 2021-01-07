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Komşu İletişim Merkezi Yunus Mahallesi’nde

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi, Yunus Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Kartal ile ilgili görüş, öneri ve taleplerini dinliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Ocak 2021 Perşembe 09:44
Komşu İletişim Merkezi Yunus Mahallesi’nde
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in vizyonu doğrultusunda tüm Kartallılara en iyi şekilde hizmet ulaştırabilmek adına hayata geçirilen proje kapsamında, Kartal’daki 100 binden fazla hane, sosyal mesafe kurallarına dikkat edilerek ziyaret edilirken vatandaşların şikâyet ve talepleri kayıt altına alınıyor.

5 Bin 608 Haneye Ulaşıldı

12 gündür devam eden ziyaretler ile ekipler şu ana kadar toplam 5608 haneye ulaştı ve vatandaşları dinledi. Vatandaşların büyük bir memnuniyet ile karşıladığı proje kapsamında Kartallıların yaşadıkları sorunlar ilk ağızdan dinlenmiş oldu.

Yalı Mahallesi’nde tamamlanan ev ziyaretlerinin ardından Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi, Yunus Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları ziyaret etmeye başladı. 2 kişilik gruplar halinde hane hane mahalleyi dolaşarak vatandaşları ziyaret eden ekipler, günün sonunda 564 haneye ulaşarak görüş, öneri ve taleplerini dinledi ve mini hijyen seti dağıtımı gerçekleştirdi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Komşularımızın pandemi sürecinden en az etkilenmesi, bu süreçte moral ve motivasyonlarını artırmak adına ilk günden itibaren çalışmalarımızı sıkı tuttuk. Bu anlamda komşularımız ile olan iletişimimiz bizler için çok önemliydi. Komşu İletişim Merkezimiz bu anlamda büyük bir boşluğu dolduruyor. 7 gün 24 saat hizmet veren ekiplerimiz aracılığı ile komşularımızın istek, şikâyet ve önerilerini daha hızlı bir şekilde çözümlüyoruz. Son olarak saha ekibimiz ile başlattığımız çalışma ile de hem komşularımıza hijyen kitleri dağıtıyor hem de bir anket ile beklenti ve sorunlarını tespit etmiş oluyoruz.” dedi.
 

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