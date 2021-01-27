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Komşu İletişim Merkezi Saha Hareketi ile 14 Bin Haneye Ulaşıldı

Kartal Belediyesi'ne bağlı Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi, hafta içi Topselvi Mahallesi’nde yaşayan vatandaşları evlerinde ziyaret ederek Kartal ile ilgili görüş, öneri ve talepleri dinledi. Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de saha ekibinin gerçekleştirdiği çalışmalara katıldı, Topselvi esnafına ziyaretler gerçekleştirerek beklenti ve sorunlarını dinledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
27 Ocak 2021 Çarşamba 09:57
Komşu İletişim Merkezi Saha Hareketi ile 14 Bin Haneye Ulaşıldı
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in ulaşılabilir belediyecilik anlayışı doğrultusunda tüm Kartallılara en iyi şekilde hizmet ulaştırabilmek adına hayata geçirilen proje kapsamında sadece 20 günde Kartal'daki 14 binden fazla hane, sosyal mesafe ve izolasyon kurallarına dikkat edilerek ziyaret edildi, vatandaşların şikâyet ve talepleri kayıt altına alındı.

100 Bin Haneye Ulaşılacak

Vatandaşların büyük bir memnuniyet ile karşıladığı proje kapsamında ekipler, gittikleri mahallelerde haneleri tek tek ziyaret ediyor, vatandaşların sorun ve taleplerini kayıt altına alıyor ve ziyaretin sonunda kendilerine hijyen kitlerini teslim ediyor. Proje kapsamında 100 bin hanenin ziyaret edilmesi amaçlanıyor.

Daha önce Yalı ve Yunus mahallerindeki çalışmalarını tamamlayan Komşu İletişim Merkezi Saha Ekibi’nin son durağı ise Topselvi Mahallesi oldu. 2 kişilik gruplar halinde hane hane mahalleyi dolaşarak vatandaşları ziyaret eden ekipler, günün sonunda 744 haneye ulaşarak görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Ekipler hane ziyaretlerini gerçekleştirdiği sırada Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de mahalle esnafını gezerek Kartal’da devam eden çalışmalar ile alakalı görüş, öneri ve sorunlarını dinledi. Başkan Gökhan Yüksel görüşmelerin sonunda mahalle esnafına bir de mini hijyen kitlerini teslim etti. Esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşlar da Başkan Gökhan Yüksel’e yoğun ilgi gösterdi. Yapılan görüşmelerde Başkan Yüksel’in yanında hazır bulunan saha ekibi hem esnafın hem de vatandaşların sorun ve beklentilerini tek tek kayıt altına aldı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Komşularımız ile olan iletişimimize büyük önem veriyoruz. Sahada komşularımızın talep ve önerilerini dinledik. Komşu İletişim Merkezimiz 7 gün 24 saat hizmet veren ekiplerimiz aracılığı ile komşularımızın istek, şikâyet ve önerilerini daha hızlı bir şekilde alarak çözüm sağlıyor. Saha ekibimiz ile başlattığımız çalışma ile komşularımızın beklenti ve sorunlarını yüz yüze diniyoruz.” dedi.

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