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Kıvırcık Ali Vefatının 12. Yılında Kartal’da Anılacak

Türk Halk Müziği'nin unutulmayan ismi Kıvırcık Ali, vefatının 12. yılında Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği programla anılacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Ocak 2023 Pazartesi 10:23
Kıvırcık Ali Vefatının 12. Yılında Kartal’da Anılacak
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Geçirdiği trafik kazası nedeniyle 2011 yılında hayatını kaybeden 42 yaşındaki Kıvırcık Ali (Ali Özütemiz) için Bülent Ecevit Kültür Merkezi’nde sanatçı dostlarının katılımıyla bir anma programı gerçekleştirilecek.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Kartal Belediyesi’nin düzenleyeceği Kıvırcık Ali’yi Anma Etkinliği, 11 Ocak Çarşamba günü yapılacak. Saat 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilen anma programında sanatçı dostları; Ali Altay, Ayhan Yağız, Ecem Özütemiz, Eda Alakuş, Eda Doğanay, Eren Aydın, Eren Özütemiz, Demali Çelik, Grup Turnalar, Güler Duman, Gülcihan Koç, Gülten Benli, Hüseyin Uğurlu, İbrahim Dizlek, İntizar, İsmail Altunsaray, Latif  Doğan, Nurettin Rençber, Onur Türe, Özcan Türe,Serpil Efe, Sevda Gül, Şükür Cömert, Taylan Özgür Ölmez, Türkü ve Yaşar Gümüş sahne alacak. Sunuculuğunu İlknur Kaplan’ın üstleneceği anma programında Şef Mustafa Sorgun eşliğinde Kıvırcık Ali’nin birbirinden güzel eserleri sanatçı dostları tarafından seslendirilecek.

Kıvırcık Ali kimdir?

Ali Özütemiz ya da bilinen adıyla Kıvırcık Ali (d. 11 Ekim 1968, Tokat - ö. 11 Ocak 2011, İstanbul), Âşık Ali adlı halk ozanının oğludur. Tokat'ın Turhal ilçesinin Erenli köyünde doğdu. 1983 yılında İstanbul'a geldi ve saz yapım atölyesinde çalışmaya başladı. Bu sırada katıldığı bir ses yarışmasında aşıklama dalında birinci oldu. Konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir yandan da solfej dersleri aldı ve düğünlerde saz çaldı.1992 yılında Aşık Nuri Yücel'in "Hapishane Ranzaları 2" isimli albümüne bağlamasıyla katılarak ilk profesyonel stüdyo çalışmasına başladı. 1995'te iki arkadaşı ile birlikte Grup Turnalar'ı kurdu ve "Türkülerden Türkülere Yol Eyledik" ve "Türküler Kimliğimiz" adlı iki albüm çıkarttılar. 1999'da ilk solo albümü "Gül Tükendi Ben Tükendim'i çıkardı. Türkiye'de ve Almanya'da çok sayıda konser verdi, bestelerini birçok sanatçı seslendirdi. "Kıvırcık Ali" olarak bilinen sanatçı, 11 Ocak 2011'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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