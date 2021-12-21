Kartal Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı, Kartal Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında olumsuz hava koşulları nedeniyle evsiz veya sokakta kalan kişiler için acil durum hattını devreye soktu.

‘Kimse sokakta kalmasın. Bu kışı hepimiz sıcak geçirelim’ düşüncesiyle harekete geçirilerek oluşturulan telefon hatları ve whatsapp aracılığıyla başlatılan çalışma ile Kartal’da evsiz ya da sokakta kalanlara yardım eli uzatılacak.

Vatandaşlar bu hassasiyet doğrultusunda Kartal’da evsiz veya sokakta kalan kişileri gördükleri taktirde 0216 4888914 no'lu telefonu arayarak ya da 0539 8185545 no'lu whatsapp hattına mesaj atarak Kartal Kaymakamlığı Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı'na, 153 no'lu telefonu arayarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa Çağrı Merkezi'ne veya 0216 4444578 no'lu telefonu arayarak Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi'ne ulaşarak haber verilebilecek.