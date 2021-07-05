banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 29
parçalı az bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
1392.64
ALTIN
499.59
DOLAR
8.6652
STERLİN
12.0199
EURO
10.3062
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
Babacan Antalya'da Esnafla Buluştu
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık Çok Daha Kolay Olacak
Son Dakika
İBB'Nin Garantörlüğünde Kentsel Dönüşüm Artık...
Fatma Zehra Balcı Ve Samet Karaman Evlendi
Fatma Zehra Balcı Ve Samet...
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den Sonra Şimdi'de Halk Bank'a Nasıl Bir Zarar Veriyor ?
Son Dakika
Mevlüt Uysal Başakşehir ve İBB'den...

“KE”nin 10. Sayısı Necati Tosuner’i Konuk Ediyor

Kartal Belediyesi tarafından 2 aylık periyotlar halinde yayımlanan edebiyat, kültür, sanat dergisi KE, 10. sayıya ulaştı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
05 Temmuz 2021 Pazartesi 17:35
“KE”nin 10. Sayısı Necati Tosuner’i Konuk Ediyor
banner171

Türk edebiyatının yaşayan isimlerinden Necati Tosuner’i kapağa taşıyan dergi, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in “Vefa Değil Midir İnsan Olduğumuzu Hatırlatan?” başlıklı sunumuyla okurunu selamlıyor.

“(…) Önceki sayılarımızda dile getirmiş olduğum bir konuyu yinelemek isterim: KE, yaşayan şairlerimizi, öykü ve roman yazarlarımızı kapağa taşımaktadır, taşımaya da devam edecektir. Bu anlayışımızı ancak ‘vefa’ kavramıyla özetleyebiliriz. Şiirimizin ve edebiyatımızın karşılığı ödenmeyecek bu değerli isimlerine ne yapsak azdır. Elbette hayatta olmayan yazınımızın ve sanatımızın unutulmaz değerlerini de dergimizin sayfaları arasında anmaktan geri kalmadık. Onlara da ‘vefa borcumuz’ olduğunu unutmayacağız. Vefa değil midir, insan olduğumuzu hatırlatan? (…)”

KE’nin Necati Tosuner çalışmaları Abdullah Ezik, Belma Fırat, Beyza Ertem, Neşe Aksakal, Hülya Soyşekerci, M. Sadık Aslankara, Fuat Sevimay ve Kadir Yüksel imzalarını taşıyor.

Dosya dışı çalışmalarda yer alan kalemler ise C. Hakkı Zariç, Umay Umay, Barış Yıldırım, Büşra Şahin, Sina Akyol, Ercan y Yılmaz, Haydar Ergülen, Furkan Kemer, Devrim Horlu, Kadir İncesu, Samet Karahasanoğlu, Melih Yıldız, Serdar Abay, Ayla Burçin Kahraman, İsmail Biçer, Saniye Kısakürek, Emel Kaya, Mertcan Karacan, Mustafa Torun, Miray Aydın, Erhan İksamuk, Semrin Şahin, Beyhan Dağcı, İlyas Tunç ve Havva Yılmaz.  

“KE”nin “Kitaplar Arasında” başlıklı sayfası, ‘kitap’ dünyasına dair güncel bildirimler sunmaya devam ediyor. “Çizginin Diliyle” başlıklı sayfa ise, Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası Covid-19 Karikatür Yarışması’nda ödüle değer görülen çalışmaları gün ışığına çıkarmaya devam ediyor.  

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Son Güncelleme: 05.07.2021 17:37
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eğitim Meleği Ülkü Bora Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Eğitim Meleği Ülkü Bora Dualarla Son Yolculuğuna Uğurlandı
Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisleri 140’ıncı Muhtarlar Toplantısına ev sahipliği yaptı
Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisleri 140’ıncı Muhtarlar Toplantısına ev sahipliği yaptı
Eski Bakan Mehmet Moğultay Kabri Başında Anıldı
Eski Bakan Mehmet Moğultay Kabri Başında Anıldı
Kartal’a Artı Değer: Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı
Kartal’a Artı Değer: Mehmet Ali Büklü Parkı Sosyal Tesisi Hizmete Açıldı
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal’da Coşku ile Kutlanacak
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Kartal’da Coşku ile Kutlanacak

banner186

banner189

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169