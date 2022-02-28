KE Dergisi ‘Onur ve Emek Ödülleri’ Sahiplerini Buldu

Edebiyat ve sanata olan katkılarıyla bilinen eski Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in ölüm yıl dönümüne denk gelen ödül töreni, kendi adını taşıdığı Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Türkiye’nin farklı noktalarından kültür merkezine gelen edebiyatseverler pandemi kuralları gereği kişi sayısı gözetilerek salona alındı.

Törene ev sahipliği yapan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve eşi Sibel Doğan Yüksel'in yanı sıra; ödül törenine CHP Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu üyesi Nejla Erdem, CHP İstanbul İl Başkan Yardımcıları Özgür Nas ve Tuncay Toktaş, CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, Saadet Partisi Kartal İlçe Başkanı Murat Çeker, Demokrat Parti Kartal İlçe Başkanı Eray Ekim, Doğru Parti Kartal İlçe Başkanı Gülay Şakar, Memleket Partisi Kartal İlçe Başkanı Orhan Nurman, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, Kartal Belediyesi Meclis üyeleri Mukadder Gürcan, Umut Daştan, birim müdürleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Kartal İlçe Başkanı Kemal Aslan, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda sanatsever katıldı.

Ödül töreni Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nin fuaye alanında verilen kokteyl ile başladı. Kokteylin ardından ödül töreni sunumlar ve barkovizyon gösterimi ile devam etti. Edebiyat dünyasının önemli isimlerinin KE Dergisi hakkında düşüncelerinin paylaşıldığı video izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. Hazırlanan kısa videoda Sunay Akın, Zülfü Livaneli, Gülten Dayıoğlu, İnci Aral, Osman Şahin, Can Ersal, Necati Tosuner, Kadir Aydemir, Haydar Ergülen, Dilek Bilge, Ercan Yılmaz, Mustafa Okumuş, Bayram Zıvalı ve Buket Şahin derginin kültür ve edebiyat dünyasına getirdiği yeniliklerden övgüyle bahsetti.

“Tek İsteğimiz Edebiyatın Devam Etmesi”

Barkovizyon gösteriminin ardından sahneye çıkan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Üç yıl önce bu dergi için yola çıktığımızda bir derginin tutunabilmesi ve devamının gelmesinin çok zor olduğunun farkında olan biri olarak, ekip arkadaşlarımın heyecanını hissettiğim için bu sürece başladık. Pandemi süreciyle beraber kitapların okuyucuyla buluşmasının zorlaştığı bir dönemde bunun hala ilerliyor olması ve edebiyat dünyasının buna sahip çıkması bizi güçlendirdi ve cesaretlendirdi. En son geçen yaz Kitap Fuarı’na gelen konukların, komşularımın ve yazarların KE Dergisi’nden fazlaca bahsetmesinden ve takip ettiklerini ifade etmesinden sonra doğru yolda olduğumuzu anlayıp, kalıcılığıyla ilgili adımlar atmaya karar verdik. Tek isteğimiz kültür-sanatın yankılanması, edebiyatın devam etmesi ve yazarların motivasyonunun artarak edebiyatı tüm kitlelere yaymalarıdır.” diye konuştu.

Onur Ödülleri İnci Aral ve Cevat Çapan’a takdim edildi

Gecenin heyecanla beklenen anı geldiğinde alkışlar eşliğinde edebiyatımıza yön veren usta kalemler ve KE Dergisi’ne katkı sağlayan isimlere ‘Onur Ödülleri’ takdim edildi. Törenin onur ödülleri edebiyatımızın büyük çınarları İnci Aral ve Cevat Çapan’a verildi. İki usta isme de ödüllerini Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel takdim etti.

Takdimin töreninin ardından ödül sahipleri birer konuşma gerçekleştirdi. İnci Aral konuşmasında, “Bu kadar güzel ve yaygın edebiyat sevgisine hizmet eden KE Dergisi’nin ve Kartal Belediyesi’nin onur ödülünü almaktan dolayı çok sevinç duyuyorum.” dedi.

Onur ödülünü alan bir diğer isim Cevat Çapan, “Edebiyat, sanat… Elbette bir takım okullarda okumayı, yazmayı, düşünmeyi öğretiyorlar ama asıl öğrenmemiz gereken şeylerden biri de, bize duyarlılığımızın gelişmesini öğreten edebiyat yapıtları, edebiyat örnekleri, sanat yapıtları… Bu uğurda çalışan herkesin katkısına çok teşekkür etmemiz gerekir. Asıl öğrenmemiz gereken şeyleri onlardan öğreniyoruz. Yaşamayı, bir arada yaşamayı öğreniyoruz. Birlikte yaşamayı öğreniyoruz, büyük bir aile olmayı öğreniyoruz. Bu uğurda emek veren KE Dergisi’nin çalışanlarına çok teşekkür ediyorum ve burada olmaktan çok büyük onur duyuyorum.” diye konuştu.

Dergiye Emek Veren İsimler ‘Emek Ödülleri’ İle Onurlandırıldı

Üçüncü yılına başlayan derginin bugüne kadar yayımlanmasında emeği geçen edebiyat ve sanat dünyasının önemli isimleri de gecede ‘Emek Ödülleri’nin aldı. Melih Yıldız, Ercan y Yılmaz, İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan ve Serkan Türk ödüllerini Başkan Gökhan Yüksel’den, Can Ersal ve derginin okurlara ulaşmasına katkı sağlayan İstanbul Kadıköy Gergedan Kitabevi ile Eskişehir Adımlar Kitabevi Prof. Dr. Necdet Neydim’den, Rezzan Akçatepe, İlyas Tunç, Kadir İncesu, Hasan Seçkin ve Samet Karahasanoğlu ise ödüllerini Türkiye Yazarlar Sendikası İkinci Başkanı Nalan Çelik’in elinden aldı.

İki Usta İsimden Müzik Ziyafeti

Törenin sonunda Türk Müziği’nin iki usta ismi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ile keman virtüözü, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın unutulmaz bir konsere imza attı. Töreni izlemeye gelenler iki ismin performansını büyük bir keyifle dinlerken, konser ayakta alkışlandı.

Başkan Yüksel’den ‘KE Çocuk Eki’ Müjdesi

Törenin sonunda Cana Gürmen ve Cihat Aşkın’a çiçek takdim eden Başkan Gökhan Yüksel, Kartallı çocuklara da bir müjde verdi. Başkan Yüksel, “Kartal Belediyesi Sanat Akademisi bu iki üstadımızın katkılarıyla yolculuğuna emin adımlarla devam ediyor. KE Dergisi de sanat akademisi gibi okul görevini yürütmeye yeni çıkacak olan ‘çocuk eki’ ile devam edecek. Bu güzel salonda Hasan Ali Yücel’in ölüm yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çizdiği yolda Köy Enstitüleri’ni kuran; eğitim, kültür ve sanata önem veren bu anlayışı Kartal’da yaşatmaya devam edeceğiz.” dedi.