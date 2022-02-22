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“KE” 3. Yılını ‘Onur ve Emek Ödülleri’ ile Taçlandırıyor

Edebiyat, sanat ve kültür alanındaki çabaları desteklemek ve özendirmek düşüncesinden yola çıkılarak Kartal Belediyesi girişimi ile üç yıl önce yayın hayatına başlayan edebiyat kültür sanat dergisi KE’nin, ilki bu sene verilecek olan ‘Onur ve Emek Ödülleri’, düzenlenecek  törenle sahiplerini bulacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Şubat 2022 Salı 10:06
“KE” 3. Yılını ‘Onur ve Emek Ödülleri’ ile Taçlandırıyor
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Kartal Belediyesi tarafından iki aylık periyotlar halinde çıkarılan edebiyat, kültür, sanat dergisi “KE”, 3. yılını kutluyor.

Her sayısında, edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini kapağına taşıyan dergi, 26 Şubat Cumartesi günü, Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştireceği görkemli bir organizasyonla “Onur ve Emek Ödülleri” vererek bu buluşmayı taçlandırıyor.

26 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde düzenlenecek olan ödül töreni, kokteylin ardından gerçekleşecek olan özel bir konsere de ev sahipliği yapacak.

Müziğin iki değerli ismi İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Ana Sanat Dalı Başkanı Prof. Cana Gürmen ile usta kemancı, akademisyen ve besteci Prof. Cihat Aşkın, KE’nin, ‘Onur ve Emek Ödülleri’nde katılımcılara muhteşem bir müzik dinletisi sunacak.

Törenin devamında ise Türk Edebiyatının saygın ve özgün isimlerinden İnci Aral ile şiir ve çeviri dünyamızın üretken isimlerinden Cevat Çapan’a KE’nin ‘Onur Ödülleri’, edebiyat, şiir ve sanat dünyasının yaratıcı isimleri Melih Yıldız, Ercan y Yılmaz, İsmail Biçer, Faruk Duman, Gamze Güller, Mertcan Karacan, Serkan Türk, Can Ersal ve derginin okurlara taşınmasında anlamlı çabası olan İstanbul Gergedan Kitabevi ile Eskişehir Adımlar Kitabevi’ne ise ‘Emek Ödülleri’ takdim edilecek.

Düzenlenecek olan ‘Onur ve Emek Ödülleri’ne tüm vatandaşları davet eden Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ise şunları kaydetti: “Kartal Belediyesi olarak, edebiyat, sanat ve kültür alanındaki çalışmalarımıza üç yıl önce bir yenisini ekledik. ‘KE’ adıyla, 2 aylık periyotlarla yayımladığımız dergi gerek yerel, gerek ulusal anlamda; edebiyatımızın ve sanatımızın değerli ustalarıyla, yeni filizlenmekte olan yetenekleri bir araya getirerek, nitelikli bir harman yaratmanın anlayışını taşıyor. Bu örnek çalışma modelimizin üçüncü yılını ise ilkini düzenleyeceğimiz ‘Onur ve Emek Ödülleri’ ile kutlamayı uygun bulduk. Tüm komşularımızı 26 Şubat Cumartesi günü saat 18.00’da Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ne bekliyoruz.“

 

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