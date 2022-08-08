“KE” 16. Sayısını Mehmet Zaman Saçlıoğlu ve Enver Ercan’a Ayırdı

Cumhuriyet Gaze­tesi’ndeki bazı yazılarında Nahit Zaman adını da kullanmış olan Saçlıoğlu, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nde düzenlediği sergi ile “Sanatta Yeterlilik” unvanını alarak 1996 yılında profesör oldu. Belçika’da ve Avustralya’da kısa sürelerle konuk öğretim üyesi olarak çalışmış olan ve önemli öykü ödüllerine değer görülen Mehmet Zaman Saçlıoğlu, öğretim üyeliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fa­kültesi Tekstil Sanatları Bölümü’nde sürdürmektedir.

Dergide, Mehmet Zaman Saçlıoğlu’na dair yazı ve söyleşileri bulunan isimler; Belma Fırat, Abdullah Ezik, Beyza Ertem, Ali Gence ve Yunus Çinçin. Mehmet Zaman Saçlıoğlu illüstrasyonu ise, Pelin Taşkesen’in imzasını taşıyor.

Her sayısında edebiyat ve şiir dünyasının yaşayan bir ismini kapağa taşıyan dergi, yan dosya çalışmasında, şiir ve dergicilik dünyasının erken kayıplarından Enver Ercan’ı sayfalarına taşımayı unutmadı. Enver Ercan’a dair yazılar ise Deniz Durukan, Altay Öktem, Haydar Ergülen, Metin Celâl, Süreyyya Evren, Mustafa Köz, Gökhan Arslan ve Özge Ercan’a ait. “KE”nin dosya ve yan dosya çalışmaları dışındaki ürünlerinde Büşra Şahin, Şeyhmus Diken, Tunç Kurt, Ozan Can, Ersun Çıplak, Seyhan Aslan Hanotte, Fırat Caner, Deniz Dengiz Şimşek, Selim Çizmeci, Özlem Keskin, Serkan Türk, Erhan İksamuk, Hakan Sarıpolat, Nalan Çelik, Nuray Karadağ, Elçin Sevgi Suçin, Haluk Öner, Ercan y Yılmaz, Şule Özyetgin, Kadir İncesu, Serap Karakuş Besi, Selami Karabulut, Turgay Kantürk, Sevtap Yıldız, Soner Demirbaş, Nuray Gök Aksamaz, Mertcan Karacan, Tuğba Korkmaz, Zeki Altın, Havva Yılmaz ve İlyas Tunç’un imzaları bulunuyor.

Derginin “Kitaplar Arasında” adını taşıyan sayfasında, yeni çıkan eserlerin kısa tanıtımları okuru karşılıyor.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA