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Katılımcı Demokrasi’nin Örnek Adımı Olan Muhtarlar Toplantısı’nın 143’üncüsü Gerçekleşti

Türkiye’de ilk defa Kartal Belediyesi tarafından hayata geçirilen, katılımcı demokrasinin ve şeffaf yönetimin en güzel örneklerinden biri olan Muhtarlar Toplantısı’nın 143’üncüsü, Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Yalı-Yunus-Topselvi Mahallesi’ndeki kültür merkezimizin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Kartal’ın kültür ve sanat hayatına canlılık katacak bir projemizi en kısa zamanda hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” dedi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
04 Ekim 2021 Pazartesi 16:46
Katılımcı Demokrasi’nin Örnek Adımı Olan Muhtarlar Toplantısı’nın 143’üncüsü Gerçekleşti
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Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’ın sorunlarının tespiti ve hızlı çözümü için her ayın ilk cumartesi günü mahalle muhtarları ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu ay 143’üncüsü düzenlenen ve Mehmet Ali Büklü Meydanı’nda gerçekleştirilen Muhtarlar Toplantısı’na, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in yanı sıra; Kartal Belediye Başkan Yardımcıları ve Kartal’daki 20 mahallenin muhtarları katıldı.

“Yeni Kültür Merkezi Binası, Kartal’ın Kültür Hayatını Canlandıracak”

Toplantı, Başkan Gökhan Yüksel’in konuşmasıyla başladı. “Kartal’ımızın tüm mahallelerinde, kentimizin sosyal ve kültürel hayatını canlandırmanın yanı sıra, kronikleşmiş teknik sorunlarını çözüme kavuşturmaya devam ediyoruz” diyen Başkan Gökhan Yüksel; “Bazı mahallelerimizde altyapı çalışmalarımız devam ediyor. Aynı zamanda önümüzdeki yılın da altyapı planlamasını yapıyoruz. 20 mahalledeki altyapı ve asfaltla alakalı adımları tamamlamış olacağız. Yalı-Yunus-Topselvi Mahallesi’ndeki kültür merkezimizin yapımı tüm hızıyla devam ediyor. Kartal’ın kültür ve sanat hayatına canlılık katacak bir projemizi en kısa zamanda hayata geçirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir yandan da yaşam alanlarımızı yenilemeye ve yeni yaşam alanlarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Şu an toplantımızı gerçekleştirdiğimiz Mehmet Ali Büklü Meydanı bu alanlardan biri” ifadelerini kullandı.

Konuşmasının devamında Kartal’ın yaşam alanlarını zenginleştirmenin yanında, sosyal ve kültürel hayatın da canlanmaya devam ettiğini kaydeden Başkan Gökhan Yüksel, sözlerini şöyle sürdürdü; “İstanbul’un ve Anadolu Yakası’nın en büyük kitap fuarlarından birini gerçekleştirdik. 7’den 70’ye tüm Kartallılar, hatta İstanbullular usta yazar ve şairlerin gerçekleştirdiği söyleşilere ve fuar alanına adeta akın etti. Tabii biz de çok mutlu olduk. Kentlerin kalkınması ve gelişebilmesi için yaşam alanlarının düzenlenmesinin yanında kültür hayatını canlandırmanın da önemli olduğunu biliyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam edecek.”

Konuşmanın ardından, toplantıya katılan muhtarlar tek tek söz alarak, mahalleleri ile ilgili sorunları sıraladı. Başkan Gökhan Yüksel ve yetkililer, muhtarların mahalleri ile ilgili sorunlarını dinleyerek yapılacak çalışmalar ile ilgili notlar aldı.  

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı(İTHA)

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