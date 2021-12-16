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Kartallıların Yeni Buluşma Noktası ‘Gezegen Kafeler’

Kartal Belediyesi’nden 4 Mahalleye, 4 Kafe

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Aralık 2021 Perşembe 10:05
Kartallıların Yeni Buluşma Noktası ‘Gezegen Kafeler’
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Kartal Belediyesi’nin vatandaşlara nezih bir ortamda uygun fiyatlı yeme içme mekânları sunmak amacı ile projelendirdiği 4 kafe, hizmete açıldı.

Kartallıların bir yandan parklarda ve spor tesisinde çeşitli aktivitelerle günlerini keyifli kılabilecekleri, diğer yandan da oldukça ekonomik bir şekilde yeme içme ihtiyaçlarını giderebilecekleri mekânları, kent genelinde artırma düşüncesi ile yola çıkan Kartal Belediyesi, 4 farklı mahallede, 4 ayrı kafeyi, komşularının hizmetine sundu.

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde projelendirilen ve kısa sürede tamamlanarak hizmete açılan kafeler zincirine, vatandaşlarla yapılan anket sonucu ‘Gezegen’ adı verildi.

Bunlardan; Jüpiter Kafe Esentepe Mahallesi Mehmet Ali Büklü Parkı’nda, Satürn Kafe Yakacık Mahallesi Bayram Demirkol Parkı’nda, Merkür Kafe Atalar Mahallesi Atalar Spor Tesisi'nde ve Neptün Kafe ise Kordonboyu Mahallesi Organik Pazar alanında vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Hem Satürn hem de Jüpiter Kafe, kendi mutfaklarında hazırlanan kahvaltı, ızgara, fast food, aperatif yiyecek ve içecek çeşitleri ile misafirlerini ağırlayacak. Merkür ve Neptün kafelerinde ise aperatif yiyecekler ve içecek çeşitleri yer alacak.

Gezegen kafelerde ayrıca doğum günü, toplu kahvaltı ve yemek organizasyonu talepleri de değerlendirilerek rezervasyon alımı yapılacak.  Hijyen güvenliği açısından vatandaşlar kafelerin menülerini, cep telefonlarına QR kodunu okutarak görebilecek.

Hizmete açtıkları ekonomik kafeler hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, "Pandemi süreci ile birlikte evde kalan vatandaşlarımız için alternatif mekânlar yaratma fikri ile çıktığımız yolda, içinde bulunduğumuz ekonomik darboğaz sebebi ile oluşturmayı düşündüğümüz bu mekânların, aile bütçesine de uygun olması gerekiyordu. Kartal'da 'komşularımızın uygun fiyatlarla çay ve kahve içebilecekleri kafeler olabilir mi' dediler. Dedim 'olabilir', hatta oldu bile. Kartal’ımıza ve tüm komşularımıza hayırlı uğurlu olsun." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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