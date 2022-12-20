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Kartallılar Yeni Yılı, Türk Halk Müziği Konseriyle Karşıladı

Kartal Belediyesi, 2023 yılına sayılı günler kala, ‘Türkülerle Yeni Yıla Merhaba’ adlı konsere ev sahipliği yaptı. Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu’nun sahne aldığı konserde Kartallılar yeni yılın coşkusunu şarkılarla yaşadı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Aralık 2022 Salı 11:18
Kartallılar Yeni Yılı, Türk Halk Müziği Konseriyle Karşıladı
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Müzik Severlerden, Geceye Yoğun İlgi

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen; Başkan Danışmanı Özbey Pekşen ve çok sayıda müzik sever katıldı. Kartal’ın her mahallesinden sevdikleri ve aileleriyle yüzlerce kişi konsere yoğun katılım sağladı.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Gecede, sevilen sanatçı Özgür Doğan şefliğindeki Kartal Belediyesi Türk Halk Müziği korosu, yaklaşık 3 saat sahnede kalarak, dinleyicilere unutulmaz anlar yaşattı. Müzik severler, koronun seslendirdiği eserlere gece boyunca keyifle eşlik etti.

“2023, Adalet Dolu Bir Yılın Adı Olacak”

Gecenin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Danışmanı Özbey Pekşen, Koro Şefi Özgür Doğan’a çiçek takdim ederek; “Yeni bir yıla ve yeni umutlara yaklaşırken, bizlere unutulmaz bir halk müziği coşkusu yaşatan tüm sanatçılarımıza teşekkür ederiz. Bizleri yalnız bırakmayan tüm dostlarımıza da ayrıca teşekkürlerimizi sunuyoruz. Diliyoruz ki, 2023 yılı; barışın, umudun ve adalet dolu bir yılın adı olacak.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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