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Kartallılar Pandemide Tiyatro İle Moral Buldu

“Romeo ve Juliet Son Durak” Adlı Tiyatro Oyunu Kartal’da Sahnelendi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Kasım 2020 Pazartesi 11:58
Kartallılar Pandemide Tiyatro İle Moral Buldu
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Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün düzenlediği 2020 yılı Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında Elif Solak Tokatlı’nın yazdığı ve Serhat Özbek’in yönettiği  “Romeo ve Juliet Son Durak” adlı tiyatro oyunu, Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde sahnelendi.

Oyuncular Neşe Metin, Serhat Özbek, Halil Demir’in rol aldığı oyuna Kartallılar büyük ilgi gösterdi.  Pandemi nedeniyle seyircilerin, ateşleri ölçülüp hijyen ve maske önlemleri denetlenerek salona alındığı oyun, ayakta alkışlandı.

Shakespeare’in ünlü eseri Romeo ve Juliet göndermelerinin yanı sıra trajikomik öğelere de yer verilen oyun, salondakileri kahkahalara boğdu. İnsanlık Komedyası adlı ekibin sahnelediği oyunda birbirlerine kavuşamayan iki sevgilinin başından geçen olaylar, ustalıkla sergilendi. Oyunun sonunda sanatçıların performansı izleyicilerden tam not aldı.

 

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