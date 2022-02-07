Kartallılar Hafta Sonunu Tiyatro Oyunları ile Değerlendirdi

Usta Oyunculardan Başkan Gökhan Yüksel’e Teşekkür

İlk oyun; Coşkun Irmak tarafından kaleme alınan, ‘Bizim Kumpanya’ adlı tiyatro oyunu oldu. Nihat Nadi Ülger’in yönetmenliği üstlendiği oyun, Kartal Sanat Tiyatro’sunda sahnelendi. Yaklaşık bir saat süren ve tek perde sahnelenen oyunda, usta oyuncular Emin Maltepe ve Nihat Nadi Ülger’in sahne performansı izleyenler tarafından ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda ise, Emin Maltepe ve Nihat Nadi Ülger, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e, tiyatroya ve sanatın her alana verdikleri desteklerden dolayı teşekkür etti.

İçerisinde absürt öğeler barındıran ve trajikomik tiyatro türünde sahnelenen ‘Gece Boyunca’ tiyatro oyununda, bir suçlunun bir fabrika bekçisinin hayatına aniden girişi ve bu iki zıt karakterin çatışmaları absürt ve trajikomik şekilde ele alınıyor.

‘Bizim Kumpanya’ Müzikali, İzleyenleri Adeta Büyüledi

Kartal Belediyesi, Şubat ayı programı kapsamında sahnelenen ikinci oyun ise ‘Bizim Kumpanya’ tiyatro oyunu oldu. Oyuna Kartallılar yoğun ilgi gösterdi.

Kartal Soğanlık Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi ve çok sayıda tiyatro sever katıldı.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Umut Veli Develi, Kartal’da birbirinden farklı oyunları sahneye taşımaya devam ettiklerini ifade ederek; “Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in öncülüğünde, Kartallı komşularımızı kültür sanat programlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Bugün genç bir tiyatro ekibini Soğanlık’ta ağırladık. Tüm oyuncularımıza ve teknik ekibe teşekkür ediyoruz. Çok keyifli ve hayatın içinden bizlere güzel mesajlar veren bir oyun izledik. Bizleri bu gece yalnız bırakmayan tiyatro sever dostlarımıza da sonsuz teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Özgürlüğü ve Kendini Arayan Azize’nin Hikâyesi

Müzikal tiyatro türünde olan, Ezgi Gürçay tarafından kaleme alınıp yönetilen, ‘Bizim Kumpanya’ tiyatro oyununun konu ise şöyle; Azize, günlük hayatında mutsuz ve içine kapanık biridir. Yaşadığı zorlu hayata bir mola vererek yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Geçmişinde, özgür olamayan ve başkalarının hayatının esiri olan Azize, benliğini ve mutluluğunu tiyatro sanatında bulmaya karar verir. Bu zorlu yolculukta Azize’yi sevdiği dostları da yalnız bırakmayacaktır.