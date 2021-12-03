Kartallılar Engelsiz Yaşam Festivali’nde buluştu

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Kartal Engelsiz Yaşam Festivali’, Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi önünde 7'den 77'ye Kartallı vatandaşların Kartal Meydanı'na doğru gerçekleştirdiği yürüyüşle başladı. Bando takımı eşliğinde yapılan yürüyüşe katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, engelli çocuklarla elele tutuşarak farkındalık yürüyüşüne katıldı. Kartal esnafının da alkışlarla eşlik ettiği yürüyüşün ardından yüzlerce vatandaş, Kartal Meydanı'nda kurulan etkinlik alanında buluştu.

Kartal'a Engel Yok

Etkinliğe Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Türkiye Sakatlar Derneği Genel Sekreteri Yılmaz Demirel, Kartal Belediyesi başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, sivil toplum örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Başkan Yüksel’den Engelli Vatandaşlara Müjde

‘Engelleri nasıl aşabileceğimizi haykırmak ve bunu hissettirmek için bir aradayız’

Festival açılışında işitme engelliler için işaret dili anlatımı eşliğinde bir konuşma gerçekleştiren Başkan Gökhan Yüksel,Kartal’da engelli yaşamını kolaylaştıracak bir şube açılacağının da müjdesini verdi.

Başkan Yüksel, “Bugün komşularımızla beraber bir farkındalık yürüyüşü yaptık. Engelleri nasıl aşabileceğimizi anlatmak, haykırmak ve bunu hissettirebilmek için bugün bir aradayız. Bizim görevimiz de engelsiz yaşamı kolaylaştıracak ve hazırlayacak hizmetleri ardı ardına yapmak. Her gün bir ödevimizi yeniliyoruz. Yakın zamanda da kararını vermiş olduğumuz Kartal’da, engelli yaşamını kolaylaştıracak bir şubemiz de hayata geçecek. Burada mücadeleye, inanmaya, çabaya, hizmete ve sevgiye ihtiyaç var. Bu sevgiyi hepiniz gösterdiğiniz için ayrı ayrı teşekkür ediyorum.” diye konuştu.

Engelli çocuklardan Başkan Yüksel’e Atatürk portresi

Türkiye Engelliler Vakfı Genel Başkanı ZülfinazAbedan da etkinliğin ev sahibi Başkan Yüksel’e teşekkür ederek, engelli çocukların yapmış olduğu bir Atatürk portresi armağan etti.

Festivalde İsem Tuzla Özgem Müzik Grubu, Melodi Dans ve Down Sendromlular Grubu Vals Ekibi, Avrasya Özel Çocuklar Derneği Ritim Grubu, Şehit Recep Büyük Özel Eğitim Uygulama Grubu ve Müzik Dostları Grubu sahne aldı. Festival boyunca dans gösterileri, müzik dinletisi, sihirbaz gösterileri, bando, vals, şiir ve daha birçok etkinlik gerçekleşti. Etkinlik alanında Kartal Belediyesi Engelsiz Üretim Atölyesi ve çeşitli engelli derneklerinden çocukların yaptığı el yapımı ürünlerde görücüye çıktı.

Festival sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, en son sahneye çıkan grup olan Müzik Dostları Grubu’na bir plaket takdim etti.

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KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)