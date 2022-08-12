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Kartallılar Aşure Lokmasında Buluştu

Kartal Belediyesi ve Kartal Cemevi Vakfı tarafından Muharrem Ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure lokması dağıtıldı. Yas-ı Matem orucunun son gününde, Kartal Cemevi’nde gerçekleşen aşure lokması ikramının ardından, Yakacık Mahallesi’nde de vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Ağustos 2022 Cuma 10:31
Kartallılar Aşure Lokmasında Buluştu
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Kartal Cemevi’nde gerçekleşen etkinliğe; Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Kartal Belediyesi Başkan Vekili İmam Aydın, Kartal İlçe Emniyet Müdürü Sinan Dallı, Alevi Vakıfları Federasyonu Genel Başkanı Haydar Baki Doğan ve dernek üyeleri, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, birim müdürleri, Kartal’da bulunan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Cemevi dedesi Celal Özer ile vatandaşlar katıldı.

Kartal Belediyesi Aşevi ve Gıda Bankası tarafından hazırlanan aşure lokması okunan duaların ardından vatandaşlara dağıtıldı.

“Birlik ve Beraberliğimizi Kimse Bozamaz”

Kartal Kaymakamı Abdullah Demir, Yas-ı Matem’de tutulan oruçların kabul olmasını dileyerek, Muharrem Ayının tüm İslam alemine birlik ve beraberlik getirmesini temenni etti. Kartal Belediyesi Başkan Vekili İmam Aydın ise, Muharrem ayının tüm insanlığa barış ve kardeşlik getirmesini dileyerek, Kartal’daki birlik ve beraberliğin devam edeceğini sözlerine ekledi.

Yakacık Mahallesi’nde Kartallılara Aşure İkram Edildi

Kartal Cemevi’nde gerçekleştirilen aşure lokmasının ardından Kartal Yakacık Mahallesi’nde de vatandaşlara aşure ikramı yapıldı.

Kartal Belediyesi tarafından Yakacık Mahallesi Perşembe Pazarı’nda kurulan ikram çadırlarında, hem pazara gelen vatandaşlara hem de esnaflara aşure dağıtımı yapıldı. Hijyenik koşullarda özenle hazırlanan binlerce aşure kasesi Kartallı vatandaşlara ikram edildi. Pazara gelen vatandaşların yanı sıra yoldan geçen sürücüler ve motorlu kuryeler de unutulmadı.

Özenle hazırlanan binlerce aşure kâsesi kısa sürede tükenirken, pazarda satış yapan esnaflara da aşure ikramı yapıldı. Gün boyunca yapılan aşure ikramından alan vatandaşlar Muharrem Ayı’nda tutulan oruçların hak katında kabul olmasını dileyerek Kartal Belediyesi’ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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