Kartallı vatandaşlar iki yıl aradan sonra Ramazan sofrasında bir araya geldi

Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Ramazan Ayı’nın ilk iftar yemeğine ev sahipliği yaptı. Kültür Merkezi'nin bahçesinde iftar için hazırlanan alanda bir araya gelen Kartallılar aynı sofrayı paylaşarak, hep birlikte dualarını ederek oruçlarını açtı.

Kartal Belediyesi’nin düzenlediği iftar yemeğine ev sahipliği yapan Başkan Gökhan Yüksel’in yanı sıra CHP Kartal İlçe Başkanı Efendi Argunşah ve ilçe yönetimi, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda Kartallı vatandaş katıldı.

Aşevi’nden İftar Sofrasına…

Kartal Belediyesi’nin yakın zamanda hizmete açtığı aşevinde usta aşçılar tarafından yapılan ve hijyenik şartlarda hazırlanan yemekler iftar sofrasında yerini aldı. Özenle hazırlanan çeşit çeşit yemekler özel olarak paketlenerek aşevinden iftar alanına getirilerek vatandaşlara dağıtıldı. İftarlık yemekler sofrada yerini alırken; zeytin, hurma ve su da unutulmadı. İftar vakti geldiğinde Kartallılar oruçlarını emekli müezzin Vedat Özbaş’ın duaları eşliğinde açtı.

Başkan Gökhan Yüksel de orucunu açarken Kartallı bir ailenin yanına oturarak minik bir Kartallı çocuk ile birlikte dua etti. İftarını aşevinin yemekleriyle açan Kartallılar, iftar yemeğinde aynı sofrayı paylaşan Başkan Gökhan Yüksel’e ve Kartal Belediyesi’ne teşekkür etti.

Başkan Yüksel: “Tuttuğumuz Oruçlar Hak Katında Kabul Olsun”

Pandemi nedeniyle iki yıldır düzenlenemeyen iftar sofrasında komşularıyla bir araya gelen Başkan Gökhan Yüksel, "Bugün Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki komşularımızı misafir ettik. İlk iftar buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Herkesin tuttuğu oruçlar Hak katında kabul olsun. Herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum." sözleri ile vatandaşların Ramazan Ayı’nı tebrik etti. Başkan Gökhan Yüksel, Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde düzenlenen Ramazan etkinliklerini de vatandaşlarla beraber izledi.

‘Aşık Geleneği’ ve ‘Karagöz İle Hacivat’ Unutulmadı

Oruçlar açıldıktan sonra Kartallı vatandaşlar eski Ramazan gecelerini yaşatan etkinlikler için sahne önünde yerini aldı. Sahneye ilk olarak semazenler çıkarak sema gösterisi yaptılar. Ardından aşıklar sahneye çıkarak türküler söyleyip, aşık atışması geleneğini Kartal’da yaşattı. Son olarak sahne Türk Geleneği’nin unutulmaz oyunu Karagöz ve Hacivat’ındı. Özellikle çocuklar gösteriyi izlerken kahkahalara boğuldu. Gösteriler arasında ‘evet-hayır oyunu’ oynayan minikler doyasıya eğlenme fırsatı buldu. İftar etkinliği esnasında kültür merkezinin girişinde hazır bulunan mobil ikram aracından yetişkinlere çay ve kahve; çocuklara ise pamuk şeker ve şerbet ikramında bulunuldu.

Kartal Belediyesi’nin iftar etkinlikleri her gün bir mahallede olmak üzere Kartal’ın 20 ayrı mahallesinde yapılacak.