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Kartallı Öğrenciler Ödüllü Yarışmada Atık Malzemelerden Sanat Eserleri Üretecek

Kartal Belediyesi, çocuk ve gençlerde çevre bilincini geliştirerek, geri dönüşümün yaygınlaşmasını sağlamak amacı ile örnek bir projeye daha imza atıyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından düzenlenen ‘Atıklardan Hayal Dünyası’ adını taşıyan ‘Tablo ve Tasarım Yarışması’ ile ilçedeki lise ve ortaokullarda eğitim gören öğrenciler, hayal dünyalarını atık malzemeler kullanarak oluşturacakları tablo ve tasarımlara yansıtacak.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mart 2022 Salı 10:50
Kartallı Öğrenciler Ödüllü Yarışmada Atık Malzemelerden Sanat Eserleri Üretecek
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Çevrenin korunmasına, var olan doğal yaşam alanlarının artırılmasına ve gelecek nesillere aktarımına yönelik başarılı projeler üreten ve söz konusu çalışmaları, otoriteler tarafından ödüllendirilerek takdir gören Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, örnek bir projeye daha imza atıyor. Müdürlük, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında; özellikle çocuk ve gençlerin odağını çevreye yöneltmek, geri dönüşüm atıkları konusunda bilinçlenmelerine katkıda bulunmak ve farklı malzemeler kullanarak sanatsal çalışmalar yapmalarını sağlamak amacıyla ödüllü bir geri dönüşüm yarışması başlattı.

‘Atıklardan Hayal Dünyası’ adı ile hayat bulan geri dönüşüm temalı ‘Tablo ve Tasarım Yarışması’nda ilçedeki ortaokul ve liselerden katılım sağlayacak olan öğrenciler; ambalaj atıkları elektrikli ve elektronik atıklar, tekstil atıkları ve ahşap atıkları gibi geri dönüşümü mümkün olan malzemeler kullanarak tablo ya da tasarım eseri oluşturacak.

Son teslim tarihinin 27 Mayıs 2022 olduğu yarışmada öğrenciler, saat 16:00’ a kadar Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’ne gelerek eserlerini teslim edebilecek. Yapılan değerlendirmelerin neticesinde dereceye giren katılımcıların ödülleri ise 5 Haziran 2022 Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında takdim edilecek.

Başkan Gökhan Yüksel Öğrencileri Hünerlerini Sergilemek Üzere Yarışmaya Davet Etti

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de öğrencileri hünerlerini sergilemek üzere yarışmaya davet ederek şunları söyledi: “ Kartal Belediyesi olarak geri dönüşümü mümkün olan atıkların, kaynağında diğer atıklardan (çöp) ayrı toplanıp yeniden kullanımının sağlanarak yeni bir ürüne dönüştürülmesi konusunda farkındalık yaratmak,  bu konudaki çevre bilincini geliştirmek ve öğrencilerin tasarım becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak için yeni bir yarışma düzenledik. Günlük hayatta tükettiğimiz ürünlerden geriye, yeniden kullanımı veya geri kazanımı mümkün olan atık malzemeler bulunuyor. Bizler de bu yarışma ile atık malzemeleri değerlendirmekle beraber öğrencilerde gözlem, araştırma, sorgulama, yaratıcılık ve tasarım yönlerinin açığa çıkmasını hedefledik. İlçemizde bulunan ortaokul ve liselere yönelik düzenlemiş olduğumuz “Atıklardan Hayal Dünyası” Tablo ve Tasarım Yarışması için son katılım tarihi 27.05.2022 Cuma günü, saat 16:00’dır. Yarışmaya katılacak olanlardan ilk 3 e giren eserler, 5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında ödüllendirilecek. Katılım şartlarına uyan tüm öğrenci kardeşlerimi bu yarışmada hünerlerini sergilemeye ve geri dönüşüme katkıda bulunmaya davet ediyorum. “dedi.

Yarışma Şartları:

1-Tablo ve tasarım yarışmasına okullar, bir öğretmen liderliğinde en fazla 5 kişilik (öğrenci) grup olarak ya da bireysel olarak katılabilirler.

2-Okullar istedikleri sayıda tablo ya da tasarım eseriyle yarışmaya katılabilecektir. Her grup ya da öğrenci yalnızca 1 tablo ya da tasarım eseri ile başvuru yapabilecektir. 

3-Tablo eserlerinin boyutları 50 x 70 cm, 60 x 90 cm ya da 80 x 120 cm ölçülerinden biri olacaktır. Tablo eserleri 5 mm kalınlığında mdf, kontraplak ya da sert mukavva karton zemin üzerine yapılacaktır.

5-Tablo eserlerinin arkasına, sağ üst köşeye 1 adet A4 kâğıdı yapıştırılarak bu kâğıda katılımcı okul adı, tasarımı yapan öğrencilerin ve öğretmenin adı soyadı, sınıfı, eser adı ve teslim tarihi bilgileri yazılmalıdır.

6-Tasarım eserlerinde minimum yükseklik 90 cm olacaktır, en ya da çap ölçülerinde herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

7-İlk 3 e giren eser sahipleri ödüllendirilecektir.

8-Katılımcıların eserleri Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından oluşturulan komisyonca değerlendirilerek dereceye girenler tayin edilecektir.

Ödüller:

Birincilik Ödülü (Grup İçin): 2500 TL Hediye Çeki

Birincilik Ödülü (Bireysel İçin): Tablet

İkincilik Ödülü (Grup İçin): 1500 TL Hediye Çeki

İkincilik Ödülü (Bireysel İçin): Bisiklet

Üçüncülük Ödülü(Grup İçin): 1000 TL Hediye Çeki

Üçüncülük Ödülü(Bireysel İçin): Akıllı Bileklik

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