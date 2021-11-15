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Kartallı Minikler Ara Tatilinin Tadını, ‘Çocuk Şenliği’ İle Çıkaracak

Kartal Belediyesi, ara tatiline giren öğrencileri, birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı ‘Çocuk Şenliği’ ile buluşturmaya hazırlanıyor. Kartallı minikler, Masal Müzesi’nde gerçekleşecek ve 6 gün boyunca sürecek etkinlikler ile eğlence dolu bir tatil geçirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Kasım 2021 Pazartesi 15:31
Kartallı Minikler Ara Tatilinin Tadını, ‘Çocuk Şenliği’ İle Çıkaracak
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Kartal Belediyesi, ara tatiline giren öğrencileri unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler ile Spor İşleri Müdürlüğü,
ara tatiline giren öğrenciler için, 6 gün boyunca sürecek ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı bir
çocuk şenliği hazırladı. Masal Müzesi’nde gerçekleşecek etkinliklerde, Kartallı minikler; eğlenceli spor
etkinlikleri, akıl oyunları ve oyun atölyeleri ile ara tatilinin tadını doyasıya çıkaracak.
“Tüm Kartallı Miniklerimizi Bu Eğlence Dolu Şenliğimize Bekliyoruz”
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yaşayan tüm öğrencileri Masal Müzesi’nde birbirinden
eğlenceli aktivitelerin gerçekleşeceği Çocuk Şenliği’ne beklediklerini söyleyerek; “Kartal Belediyesi
olarak, ara tatilde Kartallı öğrencilerimiz ile eğlence dolu anlar yaşayacağımız Çocuk Şenliği’ne
hazırlanıyoruz. Şenlikte, binlerce öğrencimiz; oyun atölyeleri, eğlenceli spor etkinlikleri ve akıl oyunlarıyla
keyif dolu anlar yaşayacak. Öğrencilerimiz, özellikle COVİD-19 salgınından beri eğitim hayatlarında zor
günlerden geçiyorlar. Onlara bu ara tatili döneminde biraz olsun nefes aldırmak istedik. Tüm Kartallı
miniklerimizi bu eğlence dolu şenliğimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.
16-21 Kasım tarihleri arasında 10.00’dan, 17.00’a kadar sürecek Çocuk Şenliği’nin programı ise şöyle;
10.00-11.00 Eğlenceli Spor
11.00-12.00 Akıl Oyunları
12.00-17.00 Atölye Oyunları (Karikatür-Balon Kıvırma, Yüz Boyama, Pop Corn, Pamukşeker Uzayçadırı,
Unutulmaya Yüz Tutmuş Oyunlar, Sihirbaz, Palyaço, Masal Anlatımı)

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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