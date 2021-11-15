Kartallı Minikler Ara Tatilinin Tadını, ‘Çocuk Şenliği’ İle Çıkaracak

Kartal Belediyesi, ara tatiline giren öğrencileri unutmadı. Kültür ve Sosyal İşler ile Spor İşleri Müdürlüğü,

ara tatiline giren öğrenciler için, 6 gün boyunca sürecek ve birbirinden eğlenceli aktivitelerin yer aldığı bir

çocuk şenliği hazırladı. Masal Müzesi’nde gerçekleşecek etkinliklerde, Kartallı minikler; eğlenceli spor

etkinlikleri, akıl oyunları ve oyun atölyeleri ile ara tatilinin tadını doyasıya çıkaracak.

“Tüm Kartallı Miniklerimizi Bu Eğlence Dolu Şenliğimize Bekliyoruz”

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da yaşayan tüm öğrencileri Masal Müzesi’nde birbirinden

eğlenceli aktivitelerin gerçekleşeceği Çocuk Şenliği’ne beklediklerini söyleyerek; “Kartal Belediyesi

olarak, ara tatilde Kartallı öğrencilerimiz ile eğlence dolu anlar yaşayacağımız Çocuk Şenliği’ne

hazırlanıyoruz. Şenlikte, binlerce öğrencimiz; oyun atölyeleri, eğlenceli spor etkinlikleri ve akıl oyunlarıyla

keyif dolu anlar yaşayacak. Öğrencilerimiz, özellikle COVİD-19 salgınından beri eğitim hayatlarında zor

günlerden geçiyorlar. Onlara bu ara tatili döneminde biraz olsun nefes aldırmak istedik. Tüm Kartallı

miniklerimizi bu eğlence dolu şenliğimize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

16-21 Kasım tarihleri arasında 10.00’dan, 17.00’a kadar sürecek Çocuk Şenliği’nin programı ise şöyle;

10.00-11.00 Eğlenceli Spor

11.00-12.00 Akıl Oyunları

12.00-17.00 Atölye Oyunları (Karikatür-Balon Kıvırma, Yüz Boyama, Pop Corn, Pamukşeker Uzayçadırı,

Unutulmaya Yüz Tutmuş Oyunlar, Sihirbaz, Palyaço, Masal Anlatımı)

Kaynak : İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)