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Kartallı Komşular İftar Sofralarında Buluşuyor

Kartal Belediyesi, Ramazan Ayı’nın manevi iklimini her yaştan Kartallıya yaşatabilmek amacıyla her gün bir mahallede kurulan açık hava iftar sofralarında, Kartallı komşuları buluşturmaya devam ediyor. İftar ve teravih sonrası kentin meydanları, mahalle ve sokaklarında düzenlenen; Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, semazen gösterileri, orta oyunu gösterileri, tiyatro oyunları, Meddah, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunları gibi etkinliklerle de vatandaşlar eski Ramazan gecelerini yeniden yaşıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
21 Nisan 2022 Perşembe 10:07
Kartallı Komşular İftar Sofralarında Buluşuyor
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İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi’nin geleneksel mahalle iftarları, pandeminin sebep olduğu iki yıllık aranın ardından komşuları buluşturmaya devam ediyor. Paylaşmanın birlik ve beraberliğin en güzel örneklerinin verildiği iftar buluşmalarına 7’den 70’e her yaştan Kartallı yoğun ilgi gösteriyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen açık hava iftar programları son olarak; Cevizli, Soğanlık Yeni, Yalı, Hürriyet, Gümüşpınar, Orhantepe, Atalar ve Esentepe Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Aileleri ve sevdikleri ile beraber, Ramazan ayının manevi iklimine kavuşan vatandaşları, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de yalnız bırakmadı.

Başkan Gökhan Yüksel ve yüzlerce Kartallı, açık hava iftar programında dualar eşliğinde oruçlarını açtı. Başkan Gökhan Yüksel, iftar programlarında vatandaşlar ve çocuklarla bir araya gelerek; talep, istek ve önerilerini dinleyerek sohbet etti.

Ramazan Eğlenceleri ile Eski Ramazanların Ruhu Yeniden Yaşatılıyor

Eski Ramazanların sıcak ve eğlenceli iklimini yeniden yaşatan bir diğer organizasyon ise Ramazan eğlenceleri oluyor. Türk Sanat Müziği, Türk Tasavvuf Müziği, semazen gösterileri, orta oyunu gösterileri, tiyatro oyunları, Meddah, Hacivat-Karagöz ve gölge oyunları gibi etkinliklerle çoluk çocuk, genç yaşlı her yaştan Kartallı bir arada keyifli vakit geçiriyor.

Ayrıca pop corn, gazoz, Osmanlı macunu, pamuk şeker, Osmanlı şerbeti ikramlarıyla da Kartal’da Ramazan geceleri, adeta nostalji rüzgarı estiriyor.

Özellikle çocuklar, gölge oyunlarının sahnelendiği dakikalarda kahkahalar atarak kendinden geçiyor.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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