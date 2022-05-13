Kartallı Kadınların El Emeği Ürünleri Yörük Türkmen Festivali’nde Sergilendi

İstanbul Times Haber Ajansı / Hüseyin Çetiner

Kartal’da kadın çalışmalarını ve dayanışmasını artırmak, kadınların sosyal ve ekonomik konumlarını güçlendirmek, karar mekanizmalarında, liderlik konumlarında varlıklarını desteklemek amacıyla önemli proje ve çalışmaları hayata geçiren Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, çeşitli organizasyonlara katılarak ilçede yaşayan girişimci kadınların el emeği ürünlerini gelire dönüştürmelerine destek oluyor.

Kartallı kadınların ekonomik hayata katılımlarını sağlamak üzere ilçede bulunan sabit ve gezici satış stantlarını kuran Kartal Belediyesi, bir yandan da girişimci kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin satışının yapılabileceği; yeni tanıtım fırsatları için fuar, festival gibi etkinliklerde yer almalarına olanak sağlıyor.

Söz konusu çalışmalar kapsamında İBB’nin daveti ile 29 ülke, 11 büyükşehir, 28 ilçe belediyesi, 128 dernek ve 68 kadın kooperatifinin katılımıyla Antalya’da düzenlenen ve 3 gün boyunca; konserler ile çeşitli etkinliklere sahne olan “Antalya Büyükşehir Belediyesi Uluslararası Yörük Türkmen Festivali” ne katılan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Kartallı kadınların el emeği ürünlerinden oluşan stantta yerini aldı.

Kartal Kadın Kooperatifi ortaklarının ve Halı-Kilim Kursu kursiyerlerinin el emeği ürünleri festivalde yer alan stantlarda satışa sunuldu. Kartallı kadınların ürettikleri el emeği göz nuru; takı, örgü, tığ, dikiş, keçe, süsleme, boyama, bez bebek, oyuncak, çanta ve kanaviçe gibi ürünler festivale katılanlar tarafından büyük ilgi gördü. Kooperatif ortağı 2 temsilci kadın ise festival ortamında ürün sergileme, ürün satışı, müşteri ile ilişkiler, organizasyon becerisi gibi konularda deneyim kazandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)