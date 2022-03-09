Kartallı Kadınlar, ‘Yolu Işıktan Kadınlar’ Resim Sergisinde Buluştu

“Daha Çok Sanat, Daha Çok Özgürlük”

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen serginin açılış törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Açılış töreninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kartal Belediyesi olarak; cinsiyet eşitliğinin ve kadınların hak mücadelesinin yanındayız. Çünkü iyi biliyoruz ki, kadınları özgür olmayan bir toplum özgür olamaz. Bu yüzden ‘daha çok sanat ve daha çok özgürlük’ diyoruz’ ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İstanbul Kültür Sanat Derneği’nin kadın yöneticilerine ve Dernek Başkanı sanatçı Murat Havan’a çiçek takdim etti.

Sergi 15 Mart’a Kadar Sanatseverleri Ağırlayacak

İstanbul Kültür Derneği ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi sanatçılarının, ‘kadın’ temasını işlediği ‘Yolu Işıktan Kadınlar’ sergisinde, 55 sanatçının 55 eseri yer alıyor. Sanatçılar eserlerini; yağlı boya ve akrilik tarzıyla oluşturdu. Kartallı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 15 Mart 2022’ye kadar meraklılarını ağırlamaya devam edecek.