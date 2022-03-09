banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 6
parçalı bulutlu
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.042,70
ALTIN
945,41
DOLAR
14,68
STERLİN
19,40
EURO
16,31
İstanbul Beklenen Kar Yağışına Hazır
Son Dakika
İstanbul Beklenen Kar Yağışına Hazır
Zeytinburnu Kent Konseyi 8 Mart'ı Kutladı
Zeytinburnu Kent Konseyi 8 Mart'ı...
Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar
Yağ Stokçularına Göz Açtırmıyorlar
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması Gerçekleşti
‘İlham Veren Adımlar’ın İlk Buluşması...

Kartallı Kadınlar, ‘Yolu Işıktan Kadınlar’ Resim Sergisinde Buluştu

Kartal Belediyesi ile İstanbul Kültür Sanat Derneği’nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlediği, ‘Yolu Işıktan Kadınlar’ resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Sergide 55 sanatçının 55 eseri sanatseverler ile buluştu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Mart 2022 Çarşamba 11:01
Kartallı Kadınlar, ‘Yolu Işıktan Kadınlar’ Resim Sergisinde Buluştu
banner171

“Daha Çok Sanat, Daha Çok Özgürlük”

Kartal Belediyesi Fuaye Alanı’nda gerçekleşen serginin açılış törenine, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i temsilen Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, sanatçılar ve sanatseverler katıldı. Açılış töreninde konuşan Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, “Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz. Kartal Belediyesi olarak; cinsiyet eşitliğinin ve kadınların hak mücadelesinin yanındayız. Çünkü iyi biliyoruz ki, kadınları özgür olmayan bir toplum özgür olamaz. Bu yüzden ‘daha çok sanat ve daha çok özgürlük’ diyoruz’ ifadelerini kullandı.

Konuşmanın ardından, Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Adem Uçar, İstanbul Kültür Sanat Derneği’nin kadın yöneticilerine ve Dernek Başkanı sanatçı Murat Havan’a çiçek takdim etti.

Sergi 15 Mart’a Kadar Sanatseverleri Ağırlayacak

İstanbul Kültür Derneği ve Kartal Belediyesi Sanat Akademisi sanatçılarının, ‘kadın’ temasını işlediği ‘Yolu Işıktan Kadınlar’ sergisinde, 55 sanatçının 55 eseri yer alıyor. Sanatçılar eserlerini; yağlı boya ve akrilik tarzıyla oluşturdu. Kartallı sanatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği sergi, 15 Mart 2022’ye kadar meraklılarını ağırlamaya devam edecek.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
‘Acı Kaybımız’ Tiyatro Oyunu Kartal’da İzleyicilerle Buluştu
‘Acı Kaybımız’ Tiyatro Oyunu Kartal’da İzleyicilerle Buluştu
Başkan Yüksel, Kadın Gazetecilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
Başkan Yüksel, Kadın Gazetecilerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Kutladı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor
8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ Kartal’da Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor
6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri, Düzenlenen Tören ile Sahiplerini Buldu
6. Vedat Günyol Deneme Ödülleri, Düzenlenen Tören ile Sahiplerini Buldu
Kartal’da Yangın Anında Müdahale Tatbikatı Yapıldı
Kartal’da Yangın Anında Müdahale Tatbikatı Yapıldı

banner186

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169