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Kartallı Kadınlar Kent Ekonomisine, ‘Kadın El Emeği Pazarı’ İle Katılıyor

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in talimatları doğrultusunda, Kartal’da; kadınların, ailelerin ve çocukların daha geniş kapsamlı kent politikalarıyla sosyal hayatta güçlendirilmesi adına kurulan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, Yakacık Çarşı Mahallesi’nde, 3 gün boyunca açık kalacak ‘Kadın El Emeği Pazarı’ kurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
07 Eylül 2022 Çarşamba 10:58
Kartallı Kadınlar Kent Ekonomisine, ‘Kadın El Emeği Pazarı’ İle Katılıyor
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Kartallı kadınların, kent ekonomisine katılması ve sosyal hayatta desteklenmesi için kurulan, ‘Kadın El Emeği Pazarı’nda, Kartallı kadınlar, kendi el emeği olan; atkı, oyuncak, ev süsü gibi ürünlerini satışa çıkarıyor.

Kadın El Emeği Pazarı, 6-7-8 Eylül tarihlerinde, Yakacık Kültür Merkezi’nin bahçesinde alışveriş meraklılarını bekliyor.

Başkan Gökhan Yüksel’den ‘Kent Ekonomisi’ Vurgusu

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal’da kadınları her anlamda desteklemeye devam ettiklerini vurgulayarak; “Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’müz, Kartallı kadınlara yönelik geniş kapsamlı çalışmalarına devam ediyor. Kadınların kent ekonomisine katılması bizler için çok önemli. Tüm komşularımızı, 6-7-8 Eylül’de kurulan ‘Kadın El Emeği Pazarı’na katılmaya davet ediyor, çalışmada emeği geçen tüm kadınlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı/ İTHA

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