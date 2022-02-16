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Kartallı Kadınlar İçin ‘Öz Savunma Atölyesi’ Başlıyor

Kurulduğu günden bu yana Kartal’da kadınların, ailelerin ve çocukların sorun ve beklentilerini merkezine alarak kapsamlı çalışma ve projelere imza atan Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü, kadınlar için ‘Öz Savunma Atölyesi’ni başlatıyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Şubat 2022 Çarşamba 10:01
Kartallı Kadınlar İçin ‘Öz Savunma Atölyesi’ Başlıyor
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Kartal Belediyesi ve Mor Dayanışma, son yıllarda artan kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine hem dikkat çekmek, hem de kadınların herhangi bir saldırı ya da şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için ‘Öz Savunma Atölyesi’ni hayata geçiriyor.

Atölye çalışmaları ile kadınlara; “Öz savunma nedir? Şiddet türleri nelerdir? Kırılganlığı aşmak, ses çıkarma ve çığlık atma ile özgüven çalışması, ev içi şiddet ve öz savunma pratiği, toplu taşımada şiddet ve öz savunma pratiği, sokakta, kamusal alanda şiddet ve öz savunma pratiği” başlıklarını içeren teorik ve pratik eğitimler verilerek savunma stratejileri öğretilecek.

www.kartal.bel.tr adresinden “Öz Savunma Atölyeleri Kayıt Formu”nu dolduran 18 yaş üstü Kartallı kadınlar, 5 hafta boyunca Cuma günleri 10.00-11.00 saatleri arasında yapılacak atölye eğitimlerine katılabilecek. 5 hafta sürecek eğitimlerin sonunda kadınlara katılım belgeleri verilecek.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde verilecek olan eğitimlere katılmak isteyen kadınlar için başvurular 28 Şubat’a kadar devam edecek.

Ayrıntılı bilgi için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0216 280 64 06 numaralı hattı hizmet verecek.

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