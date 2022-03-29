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Kartallı kadınlar için ‘Öz Savunma Atölyesi’ başladı

Kartal Belediyesi, kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine dikkat çekmek, kadınların herhangi bir saldırı ya da şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için kadınlara yönelik ‘Öz Savunma Atölyesi’ çalışmalarına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
29 Mart 2022 Salı 11:52
Kartallı kadınlar için ‘Öz Savunma Atölyesi’ başladı
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Kartal Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ile Mor Dayanışma işbirliğinde gerçekleştirilen çalışma ile kadına yönelik şiddet ve saldırı anında kadınların kendilerini savunmaları için gereken teknikler gösteriliyor. Kartal Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi’nde hayata geçirilen Öz Savunma Atölyesi eğitimleri 5 hafta süreyle devam edecek.

Teorik ve uygulamalı öz savunma teknikleri veriliyor

Son yıllarda artan kadına yönelik şiddete ve kadın cinayetlerine hem dikkat çekmek, hem de kadınların herhangi bir saldırı ya da şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri için yapılan atölyede Krav Maga Eğitmeni Meltem Yalçın, pek çok önemli bilginin yanı sıra öz savunma tekniklerini de uygulamalı olarak gösterdi.

Atölye çalışmaları ile kadınlara; “Öz savunma nedir? Şiddet türleri nelerdir? Kırılganlığı aşmak, ses çıkarma ve çığlık atma ile özgüven çalışması, ev içi şiddet ve öz savunma pratiği, toplu taşımada şiddet ve öz savunma pratiği, sokakta, kamusal alanda şiddet ve öz savunma pratiği” başlıklarını içeren teorik ve pratik eğitimler verilerek savunma stratejileri öğretiliyor.

5 hafta boyunca Cuma günleri saat 10.00 ila 11.00 saatleri arasında yapılan Öz Savunma Atölyesi’nde Krav Maga Eğitmeni Meltem Yalçın, uygulamalı olarak kadınlara ders verdi. Lapa adlı verilen darbe emici eldiven ve darbe karşılama yastığı kullanarak olası bir cinsel ve fiziki taciz durumunda kadınların hangi teknikleri kullanabileceğini gösteren Yalçın, toplu taşıma gibi kalabalık yerlerde olabilecek taciz durumlarında da nasıl davranılması gerektiğini anlattı. Katılımcı kadınların pratik yaptığı atölye çalışmalarında şiddetin türleri ile ilgili teorik bilgiler de verildi. Eğitimlerin sonunda katılımcılara katılım belgeleri verilecek.

Ayrıntılı bilgi için Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün 0216 280 64 06 numaralı hattı aranabiliyor.

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