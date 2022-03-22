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Kartallı Dostları Aşık Veysel’i Unutmadı

Kartal Belediyesi, usta halk ozanı Aşık Veysel’in ölüm yıldönümünü unutmadı. ‘Benim Adım Aşık Veysel-Dostlar Seni Unutmadı’ isimli müzikal tiyatro oyunu Kartal’da sahnelendi. Halk ozanı Aşık Veysel’in en güzel türküleri Kartal’da bir kez daha seslendirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
22 Mart 2022 Salı 11:03
Kartallı Dostları Aşık Veysel’i Unutmadı
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21 Mart 1973’te hayata gözlerini yuman ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, vefatının 49. yıl dönümünde Kartal’da sahnelenen tiyatro oyunuyla anıldı. Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Mart ayı kültür-sanat programı kapsamında sahnelenen oyunu ünlü ozanın sevenleri ilgiyle takip etti.

Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi'nin ev sahipliği yaptığı etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın, Meclis Başkan Vekili Özlem Bulut, CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Meclis Üyeleri Bayram Özdemir, Mukadder Gürcan, CHP İl Disiplin Kurulu Üyesi Şengül Tarhan Buztaş, belediye birim müdürleri, parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Dr. Sedat Tamay'ın yazdığı, Dr. M. Reşat Bulut'un sahneye koyduğu oyunda solistler Sercan Direk, Sinan Erkeker ve Sıla Çakır ise ünlü ozanın türkülerini seslendirdi. Tek perdeden oluşan oyunda Aşık Veysel’in zorluklarla geçen hayatı, memleket sevdası ve yaşamından önemli kesitler etkileyici bir performansla ele alındı. Müzikal anlatımın hakim olduğu gösterimde izleyenler özlem dolu ve duygusal anlar yaşadı. Oyunun sonunda tüm salon, oyuncuları ayakta alkışlayarak Aşık Veysel’i bir kez daha andı.

Anma Etkinlikleri İki Gün Daha Devam Edecek

Etkinliğin sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın sahneye çıkarak, Aşık Veysel’i canlandıran oyuncu Mehmet Reşat Bulut ve solist Sercan Direk’e gösterdikleri performans için tebrik ederek, çiçek takdiminde bulundu. Başkan Yardımcısı Aydın, “Türk Müziği’ne büyük katkıları olan Aşık Veysel çok önemli eserler sundu. Bizim çocukluğumuzda da Aşık Veysel’i radyoda dinleyeceğimiz zamanları heyecanla beklerdik. Kendisini saygı ve rahmetle anıyorum. Bu buluşmalar bundan sonraki süreçte de devam edecek. Yarın akşam yine burada sanatçı Cengiz Özkan ile Aşık Veysel’i anacağız. Çarşamba akşamı ise Yakacık Kültür Merkezi’nde olacağız.” dedi.

“Toprağın Uyandığı Günde, Toprağı En İyi Anlatan Şair”

İmam Aydın’ın ardından konuşan Sercan Direk ise “Bu Nevruz gününde, bu bahar bayramında, toprağın uyandığı günde toprağı en iyi anlatmış olan şairin ölüm yıl dönümünde Kartallı dostlarımızla buluşma fırsatı veren Sayın Başkanımız Gökhan Yüksel’e çok teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek Kartal’da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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