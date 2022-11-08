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Kartallı Çocukların Eğitim Hayatı, Sanat Akademisi İle Zenginleşiyor

Kartal Belediyesi tarafından, Kartallı çocukların yeteneklerini desteklemek ve kültür-sanat hayatlarını zenginleştirmek için başlatılan, Kartal Belediyesi Sanat Akademisi Müzik Bölümü’ne bu sene de rekor sayıda başvuru gerçekleşti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Kasım 2022 Salı 10:19
Kartallı Çocukların Eğitim Hayatı, Sanat Akademisi İle Zenginleşiyor
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Kartal Belediyesi Sanat Akademisi, Kartal'ın kültür-sanat hayatında, çocukları ve gençleri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Piyano, keman, gitar, çello, yan flüt, perküsyon, keman, viyola ve koro branşlarında eğitimlerin verildiği Müzik Bölümü’nün yetenek sınavları Kartal Belediyesi Sahil Ek Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi.

 İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

7-15 yaş aralığındaki çocukların başvurduğu yetenek sınavlarında bu sene, sadece Kartal’dan değil İstanbul’un birçok ilçesinden rekor sayıda başvuru yapıldı. Sınav boyunca onlarca çocuk ve genç, akademiye kabul edilmek için jüri üyelerine yeteneklerini sergiledi. Minik adayların heyecanlı gününde, aileleri de onları yalnız bırakmadı.

Başkan Gökhan Yüksel: “Geleceğin Sanatçılarını Yetiştiriyoruz”

Kartal'ı kültür-sanat merkezi yapmak için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Sanat Akademisi'nin Kartal'ın kültür-sanat hayatının geleceğine yaptığı yatırıma dikkat çekti. Sanat Akademisi sayesinde bu güne kadar binlerce çocuğun sanatla tanıştığını kaydeden Başkan Gökhan Yüksel; "Kartal'ın gelişmesi için en önemsediğimiz kavramlardan biri kültür-sanat hayatı. Çünkü biliyoruz ki; resim ve müzik yapamayan, sanata değer vermeyen toplumlar geleceğe güvenle bakamaz. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerinden aldığımız bu ilhamla Kartal'da geleceğin sanatçılarını yetiştirmeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm sanatçı ve emekçi dostlarımıza bir kez daha teşekkürlerimizi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA )

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