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Kartallı Çocuklara Bayram Öncesi Şenlik Hediyesi

Kartallı Çocuklar Kurban Bayram Öncesi Düzenlenen ‘Mahalle Etkinlikleri’ İle Doyasıya Eğlendi

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Temmuz 2021 Perşembe 09:41
Kartallı Çocuklara Bayram Öncesi Şenlik Hediyesi
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Kartal Belediyesi, koronavirüs sürecinden en fazla etkilenenler arasında yer alan çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktiviteler ile geçirmelerini sağlamak amacı ile yaz boyu devam edecek birbirinden renkli ‘Mahalle Etkinlikleri’ organize etti. Çocukların aileleri ve akranları ile beraber doyasıya eğlendikleri etkinliklerin ilki, yenilenme çalışmaları tamamlanan Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda gerçekleşti.

Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nın eşsiz doğası bu kez çocuklar için hazırlanan çeşitli gösterilere, oyunlara, yarışma ve atölye çalışmalarına sahne oldu. Her yaştan çocuğun katıldığı etkinlikte minikler kendileri için hazırlanan eğlenceli ve eğitici aktivitelerle unutulmaz bir gün geçirirken, aileleri de parkın yenilenen yürüyüş parkurunda spor yapıp, kafeteryasında dinlenerek temiz havanın tadını çıkardı.

Sanatçı Ozan Turhal’ın mini konseri eşliğinde düzenlenen animasyon, palyaço, sihirbaz gösterileri, çuval yarışı, sandalye ve mendil kapmaca, yumurta taşıma, balon şişirme, birdirbir, akıl oyunları, grafiti, karikatür çizimleri çamur atölyesi, uçurtma atölyesi, yüz boyama atölyesi gibi birbirinden eğlenceli oyun, yarışma ve atölyelerle Kartallı minikler, eğlencenin yanında aynı zamanda öğrenmenin de keyfini doyasıya yaşadı.

Gün boyu süren programda, her etkinliğe zaman ayırmak isteyen çocukların yaşadıkları heyecan ve sevinç ise görülmeye değerdi.

Etkinliğin sonunda aileler yaşadıkları memnuniyeti dile getirirken çocuklar da kendilerine hediye edilen tatil eğlencesi için Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’e teşekkür etti.

Vatandaşlar, kendileri ve çocukları için yaz boyu devam edecek olan etkinlikleri, Kartal Belediyesi’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilir.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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