Kartallı Çocuklar Mahalle Şenliklerinde Buluşuyor

Kartal Belediyesi, çocukların güzel vakit geçirmeleri ve eğlenebilmeleri için ilçe genelinde mahallelerde şenlik düzenliyor.

‘Haydi Çocuklar! Mahalle Şenliklerine’ sloganıyla yapılacak olan etkinliklerde, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirip çeşitli oyunlar ve sürpriz eğlencelerle dolu bir gün geçirecek.

Hürriyet, Yunus, Yakacık Çarşı, Esentepe, Karlıktepe ve Cumhuriyet Mahallesi ile Kartal Meydanı’nda yapılacak olan mahalle şenliklerinde birbirinden farklı etkinlikler saat 12.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kartal’ın farklı bölgelerinde yapılacak olan mahalle şenliklerinin ilki 29 Nisan Cumartesi günü Hürriyet Mahallesi Tacettin Özgüden Parkı ile Yunus Mahallesi Ş.J.Er Mustafa Piroğlu Parkı’nda saat 12.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Mahalle şenlikleri 30 Nisan Pazar günü Yakacık Çarşı Mahallesi Masal Müzesi ile Esentepe Mahallesi Ak-El Kooperatif Parkı’nda devam edecek.

Çocukların gönüllerince vakit geçirip eğleneceği mahalle şenlikleri, 1 Mayıs Pazartesi günü Hürriyet Mahallesi Ethem Sıral Kaptan Parkı ve Karlıktepe Mahallesi Çamlık Sokak Yanı Parkı’nda gerçekleştirilecek.

Mahalle şenliklerinin sonuncusu ise 6 Mayıs Cumartesi günü Kartal Meydanı ve Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda düzenlenecek.