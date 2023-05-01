banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
4.617,93
ALTIN
1.238,67
DOLAR
19,46
STERLİN
24,48
EURO
21,46
İmamoğlu: Kamuyu Zarara Uğratacak Yatırımların Devri İstanbul'da Bitmiştir, Bütün Türkiye'de de Bitecektir (VİDEOLU)
Son Dakika
İmamoğlu: Kamuyu Zarara Uğratacak Yatırımların...
İmamaoğlu'na Alanya'dan Sevgi Seliyle Karşılandı
Son Dakika
İmamaoğlu'na Alanya'dan Sevgi Seliyle Karşılandı
İmamoğlu :14 Mayıs'tan Sonra Kentsel Dönüşümün Önünde Hiç Bir Engel Bırakmayacağız
Son Dakika
İmamoğlu :14 Mayıs'tan Sonra Kentsel...
Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumu Başladı
Edebiyat ve Millî Mücadele Sempozyumu...

Kartallı Çocuklar Mahalle Şenliklerinde Buluşuyor

Kartal Belediyesi, çocukların güzel vakit geçirmeleri ve eğlenebilmeleri için ilçe genelinde mahallelerde şenlik düzenliyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
01 Mayıs 2023 Pazartesi 10:05
Kartallı Çocuklar Mahalle Şenliklerinde Buluşuyor
banner171

Kartallı Çocuklar Mahalle Şenliklerinde Buluşuyor

Kartal Belediyesi, çocukların güzel vakit geçirmeleri ve eğlenebilmeleri için ilçe genelinde mahallelerde şenlik düzenliyor.

‘Haydi Çocuklar! Mahalle Şenliklerine’ sloganıyla yapılacak olan etkinliklerde, çocuklar arkadaşlarıyla birlikte vakit geçirip çeşitli oyunlar ve sürpriz eğlencelerle dolu bir gün geçirecek.

Hürriyet, Yunus, Yakacık Çarşı, Esentepe, Karlıktepe ve Cumhuriyet Mahallesi ile Kartal Meydanı’nda yapılacak olan mahalle şenliklerinde birbirinden farklı etkinlikler saat 12.00-17.00 saatleri arasında düzenlenecek.

Kartal’ın farklı bölgelerinde yapılacak olan mahalle şenliklerinin ilki 29 Nisan Cumartesi günü Hürriyet Mahallesi Tacettin Özgüden Parkı ile Yunus Mahallesi Ş.J.Er Mustafa Piroğlu Parkı’nda saat 12.00-17.00 saatleri arasında yapılacak.

Mahalle şenlikleri 30 Nisan Pazar günü Yakacık Çarşı Mahallesi Masal Müzesi ile Esentepe Mahallesi Ak-El Kooperatif Parkı’nda devam edecek.

Çocukların gönüllerince vakit geçirip eğleneceği mahalle şenlikleri, 1 Mayıs Pazartesi günü Hürriyet Mahallesi Ethem Sıral Kaptan Parkı ve Karlıktepe Mahallesi Çamlık Sokak Yanı Parkı’nda gerçekleştirilecek. 

Mahalle şenliklerinin sonuncusu ise 6 Mayıs Cumartesi günü Kartal Meydanı ve Cumhuriyet Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Ajansı ( İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mahallede Şenlik Var” Panayırı ile Kartal’ın Sokakları Renkleniyor
“Mahallede Şenlik Var” Panayırı ile Kartal’ın Sokakları Renkleniyor
Uğur Mumcu Mahallesi Site Yöneticilerine Plan Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı
Uğur Mumcu Mahallesi Site Yöneticilerine Plan Değişikliği Bilgilendirme Toplantısı
Başkan Yüksel: “Kartal’ın Altyapısı Tamamlanana Kadar Çalışmaya Devam”
Başkan Yüksel: “Kartal’ın Altyapısı Tamamlanana Kadar Çalışmaya Devam”
Renk ve Ahenk Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
Renk ve Ahenk Resim Sergisi Kartal Belediyesi’nde Açıldı
Kartal Belediyesi’nin Kreşlerinde 23 Nisan Coşkusu
Kartal Belediyesi’nin Kreşlerinde 23 Nisan Coşkusu

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169