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Kartallı Çocuklar Mahalle Etkinlikleri ile Tatil Sevincini Doyasıya Yaşayacak

Kartal Belediyesi, koronavirüs sürecinden en fazla etkilenenler arasında yer alan çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktiviteler ile geçirmelerini sağlamak amacı ile yaz boyu devam edecek birbirinden renkli ‘Mahalle Etkinlikleri’ organize etti. Kartallı çocukların açık havanın tadını doyasıya çıkarıp eğlenceli vakit geçirecekleri ‘Mahalle Etkinlikleri’nin ilki, Kartal Belediyesi tarafından baştan aşağı yenilenerek hizmete sunulan Bayram Demirkol Parkı’nda düzenlenecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
09 Temmuz 2021 Cuma 09:27
Kartallı Çocuklar Mahalle Etkinlikleri ile Tatil Sevincini Doyasıya Yaşayacak
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14 Temmuz Çarşamba günü, saat 15.00’da Bayram Demirkol Parkı’nın eşsiz doğasında gerçekleşecek olan etkinlikte, sanatçı Ozan Turhal’ın mini konseri eşliğinde çocuklar; animasyon, palyaço, sihirbaz gösterileri ile unutulmaz bir zaman geçirecek. Çuval yarışı, birdirbir, akıl oyunları, grafiti, çamur karikatür, yumurta taşıma, balon şişirme, sandalye ve mendil kapmaca gibi oyun ve yarışmalar ile renkli görüntülere sahne olacak etkinlikte, çocuklar için yüz boyama atölyeleri ile karikatür çizimlerinin yanı sıra bir de eğlenceli ve sürpriz atölyeler düzenlenecek.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

Mahalle Etkinliklerinin İlki, Yenilenen Yüzü ile Bayram Demirkol Parkı’nda

Salgın ve salgın ile birlikte uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocukların, açık havada pandemi kurallarına uygun bir şekilde beraberce keyifli vakit geçirebilecekleri, çeşitli oyunlar, gösteriler ve atölyelerle tatil günlerini eğlenceli etkinliklerle değerlendirebilecekleri programlar organize ettiklerini belirten Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “Pandemi süreci her kesimden insanı çok etkiledi, ama özellikle eğitimlerine evlerinden devam etmek zorunda kalan ve uzun süre evlerinden çıkamayan minik kardeşlerimiz çok sıkıldı, bunaldı. Bizler de çocuklarımızın yaz dönemini aileleri ve akranları ile birlikte dolu dolu geçirebilmeleri için bazı etkinlikler organize ettik. Söz konusu etkinliklerimizin ilkini ise yenilenen yüzü ile hizmete sunduğumuz Yakacık Bayram Demirkol Parkı’nda düzenlemeyi uygun bulduk. Eğlenceye doyacakları etkinliğimize aileleri ile birlikte tüm kardeşlerimizi davet ediyorum.” Dedi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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