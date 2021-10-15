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Kartallı çocuklar için eğlenceli ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ etkinliği

Kartal Belediyesi, ağız ve diş sağlığının önemine dikkat çekmek ve çocukları diş fırçalamaya teşvik etmek amacıyla bir etkinlik düzenledi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
15 Ekim 2021 Cuma 09:55
Kartallı çocuklar için eğlenceli ‘Ağız ve Diş Sağlığı’ etkinliği
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Kartal Belediyesi Kreş Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ‘Ağız ve Diş
Sağlığı’ etkinliğinde çocuklara eğlenceli bir şekilde ağız ve diş bakımı anlatıldı. Komşuluk ve Dayanışma
Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte Dr. Eyüp Çelik, çocuklarla bir araya gelerek onlara dişlerini nasıl
fırçalamaları gerektiğini anlattı. Dr. Çelik, maket dişler üzerinde çocuklara dişlerini nasıl ve hangi
aralıklarla fırçalayacaklarını detaylı bir şekilde anlattı.
Kartal Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi’nde öğrenim gören öğrencilerin yanı sıra bölgede ikamet eden
çocukların ve ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte palyaço ve jonglör gösterileri gerçekleştirildi.
Sihirbazlık ve jonglör gösterilerini ilgiyle izleyen çocuklar Kukla Haydar karakteri ile Komşuluk ve
Dayanışma Meydanı’nı kahkahalarıyla çınlattılar. Düzenlenen eğlenceli etkinliğin sonunda tüm çocuklara
diş macunu ve diş fırçası hediye edildi.
Kartal Belediyesi Kreş Müdürü Enif Yavuz Dipşar, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in çocuklara
yönelik çalışmalarda hassasiyet gösterdiğini ve önceliğin çocuklarda olduğunu belirterek, Diş Hekimi Eyüp
Çelik’e katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

KAYNAK:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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