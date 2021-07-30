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Kartallı Çocuklar Bu Hafta Sonu Mahalle Etkinlikleri ile Doyasıya Eğlenecek

Kartal Belediyesi’nin korona virüsü sürecinden en fazla etkilenenler arasında yer alan çocukların, tatil dönemini eğlenceli aktivitelerle geçirmelerini sağlamak amacı ile düzenlediği “Mahalle Etkinlikleri” devam ediyor. Yaz boyu sürecek etkinlikler kapsamında Kartallı minikler bu hafta sonu yine birbirinden renkli, eğlenceli ve eğitici aktiviteler ile unutulmaz bir zaman geçirecek.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Temmuz 2021 Cuma 10:59
Kartallı Çocuklar Bu Hafta Sonu Mahalle Etkinlikleri ile Doyasıya Eğlenecek
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31 Temmuz Cumartesi Yunus Mahallesi

Kartallı çocukların açık havanın tadını doyasıya çıkarıp eğlenceli vakit geçirecekleri hafta sonu etkinliklerinin ilki Kartal Yunus Mahallesi’nde yer alan Atatürk Parkı’nda gerçekleşecek. Animasyon, palyaço, sihirbaz gösterileri ile balon şişirme, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, mendil kapmaca, çamur atölyesi, karikatür çizimleri çeşitli gibi oyun, yarışma ve eğitici atölyelere sahne olacak Atatürk Parkı’ndaki program, 31 Temmuz Cumartesi günü, saat 15.00’te başlayacak.

1 Ağustos Pazar Uğur Mumcu Mahallesi

Salgın ve salgın ile birlikte uygulanan kısıtlamalar nedeniyle uzun süredir evden çıkamayan çocukların, açık havada pandemi kurallarına uygun bir şekilde beraberce keyifli vakit geçirebilecekleri hafta sonu etkinliklerinin ikinci durağı ise Uğur Mumcu Mahallesi’nde yer alan Şelale Parkı olacak.

Animasyon, palyaço, sihirbaz gösterileri ile balon şişirme, çuval yarışı, yumurta taşıma, sandalye kapmaca, mendil kapmaca, çamur atölyesi, karikatür çizimleri çeşitli gibi oyun, yarışma ve eğitici atölyelere sahne olacak Şelale Parkı’ndaki program, 01 Ağustos Pazar günü saat 15.00’te başlayacak.

Çocukların aileleri ve akranları ile birlikte eğlenceye doyacakları Mahalle Etkinliklerimizde siz değerli basın mensubu dostlarımızı da aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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