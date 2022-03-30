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Kartallı Çevreciler Orman Temizliği ve Fidan Dikimi Etkinliğinde Buluştu

Kartal Belediyesi, öğrencilere orman ve ağaç sevgisini aşılamak, doğayı erozyona karşı korumak ve farkındalık oluşturmak amacıyla Dünya Orman Haftasında, Aydos’da ‘Orman Temizliği ve Fidan Dikimi’ etkinliği gerçekleştirdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Mart 2022 Çarşamba 11:05
Kartallı Çevreciler Orman Temizliği ve Fidan Dikimi Etkinliğinde Buluştu
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Aydos Ormanı 2. kapı girişine yakın bir noktada gerçekleştirilen etkinliğe; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcıları Hüseyin Tozkoparan ve Cengiz Türkmen, CHP Grup Başkan Vekili Gülay Boyraz, Meclis Üyesi Aysel Yücel, Kartal Tema Vakfı olmak üzere birçok okul, sivil toplum kuruluşları ve mahalle gönüllüsü yeşil bir doğa için bir araya geldi.

Yaklaşık iki saat süren etkinlikte gönüllüler ve öğrenciler büyük boy çöp poşetleriyle birlikte Aydos Ormanı’nı temizleyerek, fidan dikimi yaptı.

Etkinliğe katılanlara hitaben bir konuşma yapan ve iklim krizinin yaratacağı sorunlara karşı dikkat çeken Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Deniz Karacan; "Dünyayı ciddi anlamda bir kuraklık bekliyor. Dünya genelinde çok çarpık bir kentleşme var. Biz sizlerin geleceği için mücadele ediyoruz. İleride bu sıkıntıları yaşamamak için sizlere sesleniyorum. Ormanlarımızı, suyumuzu koruyalım. Hep birlikte ekosisteme sahip çıkalım. Gelecek çocukların elinde. Çocukların bunları bilinçli bir şekilde öğrenmeleri ve duyarlılık kazanmaları adına birçok etkinlik düzenliyoruz. Çevreyle ilgili olarak okullarda sürekli eğitimler veriyoruz. Bugün burada Orman Haftası nedeniyle sınırlarımız içerisinde yer alan Aydos Ormanı'nı temizleyip fidan dikimi dikerek doğamıza sahip çıkacağız." dedi.

Yapılan konuşmaların sonrası öğrenci ve gönüllülerle beraber fidan dikimi gerçekleştirildi. Etkinlikte buluşan gönüllüler hep birlikte Aydos Ormanına gelen piknikçilerin bıraktıkları çöplerin yanı sıra ormana gelişi güzel atılan metal, pet şişe, plastikler, cam ve kâğıt gibi geri dönüştürülebilir atıklar ayrı ayrı torbalarda toplandı. Toplanan atıklar Kartal Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne teslim edildi.

Orman Temizliği ve Fidan Dikme Etkinliği’nin ardından Metin Önderoğlu konseriyle keyifli bir gün geçirme fırsatı yakalayan Kartallılar, ormanlık alanda yapılan etkinlikte güneşli havanın da tadını çıkardı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’na Plaket Verildi

Etkinlik sonunda Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen, Başkan Gökhan Yüksel adına Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Kartal Şubesi’ne çevreye ve doğaya katkılarından dolayı bir plaket takdim ederek, tüm katılımcılara teşekkür etti.

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