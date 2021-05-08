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Kartal’ın yerel haber sitesi Haber Kartal yayında

- İstanbul’un Anadolu Yakası’nın cazibe merkezlerinden Kartal’da, “Bağımsız, Cesur, Doğru, Tarafsız” ilkeleriyle yayın yapan Haber Kartal yayın hayatına başladı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
08 Mayıs 2021 Cumartesi 13:58
Kartal’ın yerel haber sitesi Haber Kartal yayında
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İSTANBUL (HABER KARTAL) – İstanbul’un en gözde ilçelerinden Kartal’da, yerel basın ailesine yeni bir üye daha katıldı.

Nüfusu 500 bine yaklaşan Kartal’da, Haber Kartal internet haber sitesi yayın hayatına başladı.

Kaliteli bir habercilik anlayışıyla yola çıkan Haber Kartal, Kartal ve çevre ilçelerinden haberleri okurlarıyla internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden buluşturuyor.

İnsanların basına olan güveninin her geçen gün azaldığı bir ortamda olayları olduğu gibi aktararak gazetecilik yapan Haber Kartal’ın tecrübeli ve deneyimli basın emekçileri, vatandaşların basına yeniden güvenini kazandırmak için sorumlu yayıncılık ilkesiyle haberlerini kamuoyunun takdirine sunuyor.

Tamamen özgün habercilik yaparak, Kartal ve çevre ilçelerdeki yaşanan olayları, okurlarına en kısa ve en doğru bir şekilde yansıtma amacı taşıyan Haber Kartal, herhangi bir siyasi oluşuma ya da gruba bağlı olmamakla birlikte, tarafsız bir yayın yapma emeli ile kuruldu.

Basın emekçilerinin gün geçtikçe zorlaşan koşullarda habercilik yapmaya çalıştığı bir ortamda 22 Ocak 2021’de yayın hayatına başlayan Haber Kartal, “Bağımsız, Cesur, Doğru, Tarafsız” temel ilkeleriyle hareket ediyor.

Kartal yerel basınının en genç üyesi Haber Kartal, korkmadan olayların üzerine giderek gerçekleri ortaya çıkarmak için habercilik yapıyor.

Haber Kartal, internet üzerinden yapacağı yayınlarla, ilçede yaşayan vatandaşların okumaktan ve ziyaret etmekten zevk aldığı ve güven duyduğu bir haber sitesi olmak için 7/24 çalışıyor.

- Cazibe merkezi Kartal

Kuruluşu Bizans dönemine dayanan Kartal ilçesi, konumu itibariyle İstanbul’un en değerli ilçelerinden.

Cumhuriyet döneminde, endüstri bölgesi ilan edilmesinden sonra hızlı bir gelişim gösterdi.

Kartal, gerek ulaşımdaki kolaylığı gerekse deniz ve ormana olan sınırı ile cazibe merkezi haline geldi.

Son dönemlerde büyük yatırım firmalarının, buralarda yaptığı yatırımlar, Kartal’ın ne kadar önemli bir ilçe olduğunu bir kez daha gün yüzüne çıkardı.

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