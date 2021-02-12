Kartal’ın Parkları Yenileniyor

“Yeşil Odaklı Kartal” hedefiyle çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan yeni parkların hizmete sunulması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, diğer yandan var olan parkları yenileyerek güzelleştirmeye devam ediyor.

Kauçuk Zemin ile Parklar Daha Hijyenik ve Güvenli

Ekipler ilçe genelinde devam eden yenileme çalışmaları kapsamında bu kez kauçuk ve çim serimi ile parkları modern, sağlıklı, güvenli ve daha yeşil bir görünüme kavuşturuyor. izolasyon sürecinde özellikle çocukların zamanının büyük çoğunluğunu geçirdiği parklardaki oyun alanlarında yaralanmaları önlemek ve hijyen açısından önem ihtiva etmesi sebebi ile kauçuk serimine başlayan ekipler, aynı anda 4-5 farklı parkta yoğun bir mesai harcıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında 20 parkta bulunan kauçuk zeminlere ek olarak 27 parkta kauçuk zemin serimi yapıldı. Yapılan planlamalar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 2021 yılında ise toplamda 30 parkın hijyen ve yaralanmalar açısından daha güvenli olan kauçuk ve EPDM kauçuk adlı malzeme ile kaplanması hedefleniyor.

Bu Yıl 30 Bin Metrekare Çim Serimi Gerçekleştirilecek

Ekiplerin parklarda yaptığı bir diğer yenileme çalışması ise kuruyan ve bozulan çim alanlarında gerçekleştiriliyor. Halı gibi serilen ve kök salan yeni çim alanları ile parklar, daha yeşil bir görünüme kavuşurken parklardaki bitkiler ve ağaçlar için de yeni dikim ve bakım çalışmaları yapılıyor. 2020 yılında toplam 15 bin metrekare çim serimi gerçekleştirerek parklardaki ağaç ve bitkilerin bakımını yapan ekipler, 2021 programı çerçevesinde ise 30 bin metrekare daha çim serimi gerçekleştirmiş olacak. Ekipler parklardaki bankları, masaları ve oyun gruplarını da bir bir elden geçirerek gerekli boyama, tamirat gibi bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Çalışmalar kapsamında parklar kullanıma kapatılmıyor ve özellikle pandemi kısıtlamalarına tabi olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar, çalışmanın olmadığı alanlarda yeşil alanların ve güzel havanın tadını çıkarabiliyor.