banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir Kez Daha Düşünün!
Sevgilinizle Şifrelerinizi Paylaşmadan Önce Bir...
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Boğazda Şarkılar Sevgi İçin Söylenecek
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin Çalışmaya Devam Ediyor
Son Dakika
Geleceğim Zeytinburnu Platformu Zeytinburnu İçin...
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!
CHP'li Enis Berberoğlu Yeniden Milletvekili!

Kartal’ın Parkları Yenileniyor

Sahip olduğu 178 park ile İstanbul’un en yeşil ilçelerinden biri olan Kartal’da, parklar yenilerek vatandaşın kullanımına sunuluyor.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
12 Şubat 2021 Cuma 11:07
Kartal’ın Parkları Yenileniyor
banner171

“Yeşil Odaklı Kartal” hedefiyle çalışmalarına devam eden Kartal Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent genelinde gerçekleştirdiği çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Bir yandan yeni parkların hizmete sunulması için yoğun bir mesai harcayan ekipler, diğer yandan var olan parkları yenileyerek güzelleştirmeye devam ediyor.

Kauçuk Zemin ile Parklar Daha Hijyenik ve Güvenli

Ekipler ilçe genelinde devam eden yenileme çalışmaları kapsamında bu kez kauçuk ve çim serimi ile parkları modern, sağlıklı, güvenli ve daha yeşil bir görünüme kavuşturuyor. izolasyon sürecinde özellikle çocukların zamanının büyük çoğunluğunu geçirdiği parklardaki oyun alanlarında yaralanmaları önlemek ve hijyen açısından önem ihtiva etmesi sebebi ile kauçuk serimine başlayan ekipler, aynı anda 4-5 farklı parkta yoğun bir mesai harcıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında 20 parkta bulunan kauçuk zeminlere ek olarak 27 parkta kauçuk zemin serimi yapıldı. Yapılan planlamalar ve vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda 2021 yılında ise toplamda 30 parkın hijyen ve yaralanmalar açısından daha güvenli olan kauçuk ve EPDM kauçuk adlı malzeme ile kaplanması hedefleniyor.

Bu Yıl 30 Bin Metrekare Çim Serimi Gerçekleştirilecek                                  

Ekiplerin parklarda yaptığı bir diğer yenileme çalışması ise kuruyan ve bozulan çim alanlarında gerçekleştiriliyor. Halı gibi serilen ve kök salan yeni çim alanları ile parklar, daha yeşil bir görünüme kavuşurken parklardaki bitkiler ve ağaçlar için de yeni dikim ve bakım çalışmaları yapılıyor. 2020 yılında toplam 15 bin metrekare çim serimi gerçekleştirerek parklardaki ağaç ve bitkilerin bakımını yapan ekipler, 2021 programı çerçevesinde ise 30 bin metrekare daha çim serimi gerçekleştirmiş olacak. Ekipler parklardaki bankları, masaları ve oyun gruplarını da bir bir elden geçirerek gerekli boyama, tamirat gibi bakım onarım çalışmalarını gerçekleştiriyor. 

Çalışmalar kapsamında parklar kullanıma kapatılmıyor ve özellikle pandemi kısıtlamalarına tabi olan 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar, çalışmanın olmadığı alanlarda yeşil alanların ve güzel havanın tadını çıkarabiliyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi’nde Açtı
İBB Başkanı İmamoğlu ve Başkan Yüksel, Hızır Orucu’nu Kartal Cemevi’nde Açtı
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Şehidin Ailesine Ziyaret
Başkan Gökhan Yüksel'den Kartallı Şehidin Ailesine Ziyaret
Kartal Belediyesi’nden Müzik Sektörüne Destek Konserleri
Kartal Belediyesi’nden Müzik Sektörüne Destek Konserleri
Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Sömestr Hediyesi
Kartal Belediyesi’nden Çocuklara Sömestr Hediyesi
Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi
Kartal Belediyesi’nden Ücretsiz Online Anaokulu Eğitimi

istanbul escort - şişli escort

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169