Kartal’ın Önemli Noktalarından Birinin Daha Asfaltı Yenilendi

Kartal Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen son çalışmada Karlıktepe Mahallesi’nde bulunan Soğanlık Caddesi ve devamındaki Sudeposu Sokak asfaltlandı.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

Kartal Belediyesi Komşu İletişim Merkezi (KİMER) üzerinden gelen talepler ve Fen İşleri Müdürlüğü personelinin bizzat yerinde tespitleri sonrası hazırlanan program dahilinde yürütülen çalışmalarla şu ana kadar Kartal’ın birçok mahallesinin asfaltlaması tamamlandı. Özellikle kış aylarının gelmesiyle beraber yıpranan yolların yenilenmesi ve onarılması adına yapılan çalışmalarda büyük mesafe kat edildi.

Belediye ekiplerinin son yaptığı çalışmada Kartal trafiğinin kilit noktalarından birinin daha asfaltı yenilendi. Bu çalışmayla birlikte Soğanlık Caddesi ve Sudeposu Sokak’ta toplamda 1400 metre uzunluğunda alan asfaltlanmış oldu.

Tüm gün süren çalışmalarda ağır iş makineleriyle asfalt serimi ve silindir ile düzenlemesi yapılırken, yollar araç trafiğine ve yaya geçişine hazır hale getirildi.