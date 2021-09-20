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Kartal’ın Mahalleleri Denizde Yarıştı

Kartal Belediyesi’nin 16 – 22 Eylül Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği etkinliklerden biri olan ‘Mahalleler Yarışıyor Dragon Bot Yarışları’ Dragos Su Sporları Merkezi’nde gerçekleştirildi. Her mahalleden 16 kişilik bir takımın mücadele ettiği yarışmanın startını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
20 Eylül 2021 Pazartesi 10:46
Kartal’ın Mahalleleri Denizde Yarıştı
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Kartal’ın 20 mahallesinde mahalle muhtarlıkları tarafından oluşturulan takımların karşılaştığı yarışmalarda, her turda dört tekne yarıştı. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı ekiplerinin denizde güvenliğini sağladığı güzergâh boyunca yarışan mahalle takımlarının dereceleri, kayıt altına alındı.

Gün boyunca devam eden yarışmalar sonucunda her takım en az iki kez yarıştı ve aldıkları derecelerin toplamına göre en iyi derecelere sahip dört takım arasında final yarışı gerçekleştirildi.

Büyük mücadelelere sahne olan yarışmada şampiyonluğu göğüsleyen takım, Cevizli Mahallesi takımı oldu. Mahalle muhtarlarının da katıldığı ve saliselerin bile önemli olduğu yarışmada ikinciliği Atalar Mahallesi, üçüncülüğü ise Yakacık Çarşı Mahallesi takımları kazandı. Turnuvanın en centilmen takımı ise Çavuşoğlu Mahallesi takımı oldu.

Katılımcıların farklı renklerdeki formalarla mücadele ettikleri yarışmada, her sporcunun can yeleği giymesi sağlandı.

Sabah 10.00’dan itibaren hazırlanarak denize açılan botların başlama işaretini ise Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel verdi.

“Kartallıları Su Sporları ile Buluşturacağız”

Dragos Su Sporları Merkezi’ni tam da böyle etkinlikleri düşünerek hizmete aldıklarını ve Kartallıları yeniden su sporları ile buluşturmayı hedeflediklerini kaydeden Başkan Yüksel, daha sonra denize açılarak başlangıç konumundaki mahalle takımlarına start işaretini verdi. İşaretin ardından tüm güçleri ile küreklere asılan ve 16 kişiden oluşan mahalle takımları, bitiş şamandıralarına en kısa zamanda ulaşmaya çalıştı.

Yarışmanın ödül töreninde ise kazanlara kupa ve madalyalarını Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı İmam Aydın ve Cumhuriyet Halk Partisi Kartal İlçe Yöneticisi Hasan Tozkoparan takdim etti. Oldukça kalabalık ve eğlenceli etkinliklere sahne olan Dragos Su Sporları Merkezi’ndeki yarışma, ödül töreni ile sona erdi.

Haberin videosunu izlemek için https://we.tl/t-6WCCJjK0jK linkine tıklayın.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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