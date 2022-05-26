banner175
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21
açık
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
2.428,71
ALTIN
974,83
DOLAR
16,41
STERLİN
20,68
EURO
17,58
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları daha fazla etkiliyor
Maymun Çiçeği virüsü küçük çocukları...
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
Yeniden Refah Partisi Zeytinburnu Coştu
En Kalabalık Miting Ve Konvoy İle Oy Almanın Devri Bitti
Son Dakika
En Kalabalık Miting Ve Konvoy...
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!
Zeytinburnulu Vatandaşlar Osmanlı Otağı’nda!

Kartal’ın Gururu ‘Göktürkler Takımı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret

Kartal Belediyesi’nin desteğiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde düzenlenen ve dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan First Robotics Yarışması'nda 42 takım arasından büyük bir başarıyla 4’üncü olup “En İyi Takım Ruhu" ödülü ile dönen Göktürkler Takımı, Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’i makamında ziyaret etti.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Mayıs 2022 Perşembe 10:13
Kartal’ın Gururu ‘Göktürkler Takımı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret
banner171

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

NASA, BOEİNG, 3M gibi dünyanın en büyük kurumlarının desteklediği ve Mart ayında ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen FRC Robot Yarışması’na 10 öğrenci ve 5 öğretmen olarak “Göktürkler” adıyla katılan ve farklı ülkelerden katılım sağlayan 42 takım arasından 4’üncü olan ve "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanan Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi takımı, okul müdürü Tamer Kamber başkanlığında Başkan Gökhan Yüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel de ABD’den 42 takım arasından tüm Kartallılar’ı gururlandıran bir başarıyla dönen Göktürkler Takımı’nı makamında ağırladı.

Başkan Gökhan Yüksel’den Göktürkler Takımı’na ‘Hangar’ Müjdesi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Kartal Belediyesi ve tüm Kartal halkı olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Göktürler Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde 42 takım arasından 4. oldu ve "En İyi Takım Ruhu" ödülünü aldı. Takımımız sadece Kartal’ı değil, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Sizlerle gurur duyuyoruz arkadaşlar. İnanıyoruz ki, başka turnuvalarda daha büyük başarılara imza atacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’ın yeni bilim merkezi olacak Hangar projesinin hayata geçmesiyle, Göktürkler Takımı’nın daha başarılı işlere imza atacağına olan inancını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; “Kartal Belediyesi olarak, yakın zamanda hayata geçireceğimiz ‘Hangar’ projesi, özellikle siz gençlerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu bilim merkezinde, özellikle robotik kodlama konusunda daha büyük çalışmalar yapabilecek ve bizleri en iyi şekilde temsil edeceksiniz.”

Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Tamer Kamber ise, Kartal Belediyesi’nin Göktürkler Takımı’na desteklerinden dolayı Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, tüm öğrencilerinin ‘Hangar’ projesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ziyaretin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel, takım oyuncuları ile beraber ABD’den getirdikleri ödül ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilere yangın eğitimi verildi
Çocuk Gelişim Merkezi’ndeki öğrencilere yangın eğitimi verildi
Kartal’da BESYO eğitimleri başlıyor
Kartal’da BESYO eğitimleri başlıyor
Başkan Gökhan Yüksel’den Sanatçı Niyazi Koyuncu’ya Davet
Başkan Gökhan Yüksel’den Sanatçı Niyazi Koyuncu’ya Davet
“Pandeminin İzleri Karma Sanat Sergisi” Kartal Belediyesi’nde açıldı
“Pandeminin İzleri Karma Sanat Sergisi” Kartal Belediyesi’nde açıldı
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin İlk Fideleri Toprakla Buluştu
Kartal Belediyesi Kreş Öğrencilerinin İlk Fideleri Toprakla Buluştu

banner186

banner201

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169