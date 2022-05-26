Kartal’ın Gururu ‘Göktürkler Takımı’ndan Başkan Gökhan Yüksel’e Ziyaret

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner

NASA, BOEİNG, 3M gibi dünyanın en büyük kurumlarının desteklediği ve Mart ayında ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen FRC Robot Yarışması’na 10 öğrenci ve 5 öğretmen olarak “Göktürkler” adıyla katılan ve farklı ülkelerden katılım sağlayan 42 takım arasından 4’üncü olan ve "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazanan Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi takımı, okul müdürü Tamer Kamber başkanlığında Başkan Gökhan Yüksel’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Gökhan Yüksel de ABD’den 42 takım arasından tüm Kartallılar’ı gururlandıran bir başarıyla dönen Göktürkler Takımı’nı makamında ağırladı.

Başkan Gökhan Yüksel’den Göktürkler Takımı’na ‘Hangar’ Müjdesi

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek; “Kartal Belediyesi ve tüm Kartal halkı olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. Göktürler Takımı, Amerika Birleşik Devletleri’nde 42 takım arasından 4. oldu ve "En İyi Takım Ruhu" ödülünü aldı. Takımımız sadece Kartal’ı değil, ülkemizi en iyi şekilde temsil etti. Sizlerle gurur duyuyoruz arkadaşlar. İnanıyoruz ki, başka turnuvalarda daha büyük başarılara imza atacaksınız.” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, Kartal’ın yeni bilim merkezi olacak Hangar projesinin hayata geçmesiyle, Göktürkler Takımı’nın daha başarılı işlere imza atacağına olan inancını belirterek, sözlerine şöyle devam etti; “Kartal Belediyesi olarak, yakın zamanda hayata geçireceğimiz ‘Hangar’ projesi, özellikle siz gençlerimiz için büyük bir önem arz ediyor. Çünkü bu bilim merkezinde, özellikle robotik kodlama konusunda daha büyük çalışmalar yapabilecek ve bizleri en iyi şekilde temsil edeceksiniz.”

Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi Müdürü Tamer Kamber ise, Kartal Belediyesi’nin Göktürkler Takımı’na desteklerinden dolayı Başkan Gökhan Yüksel’e teşekkür ederek, tüm öğrencilerinin ‘Hangar’ projesini sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

Ziyaretin sonunda, Başkan Gökhan Yüksel, takım oyuncuları ile beraber ABD’den getirdikleri ödül ile birlikte fotoğraf çektirdi.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)