Kartal’ın Gururu Göktürkler Takımı, Kartal Belediye Meclisi’nde

“Hepimiz Başarılarıyla Gurur Duyduk”

Kartal Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen toplantı, Başkan Gökhan Yüksel’in açılış konuşmasıyla gerçekleşti. Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasına, Mayıs ayında Kartal Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çalışma ve organizasyonlardan bahsederek başladı.

Konuşmasının devamında, Meclis’in misafiri ve Kartal’ın gururu ‘Göktürkler’ takımına dikkat çeken Başkan Gökhan Yüksel; “Bugün, çok kıymetli misafirlerimiz var. Onları hepiniz yakından tanıyorsunuz. ABD’deki başarılarıyla hepimiz gurur duyduk. Kartal Belediyesi’nin destekleriyle gelecek yıllarda daha büyük başarılara imza atacaklarına şüphemiz yok” ifadelerini kullandı.

Başkan Gökhan Yüksel, konuşmasının ardından takım oyuncuları ile beraber fotoğraf çektirdi. Toplantının devamında Kartal Belediye Meclisi, gündemindeki maddeleri görüştü.

42 Takım Arasından 4’üncü Oldu

Atalar Teknik ve Mesleki Anadolu Lisesi takımı, NASA, BOEİNG, 3M gibi dünyanın en büyük kurumlarının desteklediği ve Mart ayında ABD’nin New York eyaletinde düzenlenen FRC Robot Yarışması’na 10 öğrenci ve 5 öğretmen olarak “Göktürkler” adıyla katıldı. 42 takım arasından 4’üncü olan Göktürkler, "En İyi Takım Ruhu" ödülünü kazandı.

Kaynak:İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)