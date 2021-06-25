Kartal’ın Afet Gönüllüleri Sertifikalarını Aldı

Kartal’da Güçlü Bir Gönüllü Dayanışması Oluştu

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen törende herhangi bir afet durumunda ekipler gelene kadar geçen sürenin hayati önem taşıdığını belirten Türkmen ve Mahruki, Kartal’da güçlü bir gönüllü dayanışmasının oluşmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek her bir katılımcıya gönüllülük esaslı projeye katılım sağladıkları için teşekkür etti.

İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

3 gün süren eğitim programında afet gönüllüleri sivil savunma uzmanları tarafından; Afet Bilinçlendirme, Afet Psikolojisi, Yangın, İlkyardım konuları ile alakalı kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi. Temel düğümleri öğrenerek arama kurtarma malzemelerini tanıyan gönüllü ekip için teorik eğitimlerden sonra bir de tatbikat gerçekleştirildi.

Eğitimlerin hafta içi 2 sınıf halinde devam ettiğini ve eğitimler tamamlandığında 400 kişilik ekibin tamamına sertifikalarının verileceğini dile getiren Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar, gönüllü ekip ile bir araya gelerek teorik ve uygulamalı eğitimlere düzenli aralıklarla devam edeceklerini, böylelikle Kartal’da afetlerle mücadele bilgi ve kapasitesini artıracaklarını dile getirdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)