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Kartal’ın Afet Gönüllüleri Sertifikalarını Aldı

Geçtiğimiz aylarda “Mahalle Bazlı Afet Gönüllüleri” projesini hayata geçirerek,  Kartal’ın 20 mahallesinde 400 kişilik gönüllü acil müdahale ekibini kuran Kartal Belediyesi, afet hazırlıkları kapsamında eğitim ve dayanışmayı yaygınlaştırıyor. Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı tarafından afet gönüllülerine yönelik gerçekleştirilen söz konusu eğitimler kapsamında katılım sağlayan gönüllülere belgeleri verildi. Olası bir afet durumunda Kartal’ın 20 mahallesinde hızlı, bilinçli ve organize müdahalelerin gerçekleştirilebilmesi amacı ile gönüllü ekiplerden oluşan önemli bir projeyi hayata geçiren Kartal Belediyesi, proje kapsamında bir yandan olası afet ve acil durumlara karşı hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da ilçenin tüm mahallelerinden seçilen gönüllü ekibe, aldıkları eğitimlerin sonunda belgelerini veriyor. Bu hafta başlayan ve 3 gün süren eğitim programı kapsamında 60 mahalle gönüllüsüne belgeleri; Kartal Belediyesi Başkan Yardımcısı Cengiz Türkmen ve Akut Vakfı Başkanı Nasuh Mahruki tarafından verildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
25 Haziran 2021 Cuma 10:16
Kartal’ın Afet Gönüllüleri Sertifikalarını Aldı
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Kartal’da Güçlü Bir Gönüllü Dayanışması Oluştu

Kartal Belediyesi Sivil Savunma Uzmanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen törende herhangi bir afet durumunda ekipler gelene kadar geçen sürenin hayati önem taşıdığını belirten Türkmen ve Mahruki, Kartal’da güçlü bir gönüllü dayanışmasının oluşmasından duydukları memnuniyeti ifade ederek her bir katılımcıya gönüllülük esaslı projeye katılım sağladıkları için teşekkür etti.

 İstanbul Times Haber Merkezi /Hüseyin Çetiner

3 gün süren eğitim programında afet gönüllüleri sivil savunma uzmanları tarafından; Afet Bilinçlendirme, Afet Psikolojisi, Yangın, İlkyardım konuları ile alakalı kapsamlı bir şekilde bilgilendirildi. Temel düğümleri öğrenerek arama kurtarma malzemelerini tanıyan gönüllü ekip için teorik eğitimlerden sonra bir de tatbikat gerçekleştirildi.

Eğitimlerin hafta içi 2 sınıf halinde devam ettiğini ve eğitimler tamamlandığında 400 kişilik ekibin tamamına sertifikalarının verileceğini dile getiren Sivil Savunma Uzmanlığı Müdürü Nurettin Yazar, gönüllü ekip ile bir araya gelerek teorik ve uygulamalı eğitimlere düzenli aralıklarla devam edeceklerini, böylelikle Kartal’da afetlerle mücadele bilgi ve kapasitesini artıracaklarını dile getirdi.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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