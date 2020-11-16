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Kartal’dan ‘Bir Garip Orhan Veli’ Geçti

Kartal Belediyesi Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi etkileyici bir performansa ev sahipliği yaptı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
16 Kasım 2020 Pazartesi 09:34
Kartal’dan ‘Bir Garip Orhan Veli’ Geçti
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Murathan Mungan’ın kaleme aldığı, Reha Özcan’ın oynadığı, Murat Sarı ve Ayşegül Hardern’in yönetmenliğini yaptığı ‘Bir Garip Orhan Veli’ adlı oyun, Kartallıların büyük beğenisini topladı. Şair Orhan Veli Kanık’ın dizeleriyle müziğin buluştuğu eşsiz anlatım, izleyicileri adeta büyüledi.

Kartal Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün Kasım ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında organize edilen oyun için sosyal mesafe standartları gereği salona belli sayıda izleyici alındı. Kültür merkezinin girişine kurulan ayaklı dezenfektanlar ve kızılötesi ateş ölçme cihazlarıyla da sağlık ve hijyen kurallarına azami özen gösterildi.

Yetmiş dakika ve tek perdeden oluşan oyun büyük alkış toplarken, Kartal Belediyesi Meclis Üyesi ve Kültür Sanat Komisyonu Başkanı Umut Daştan oyuncu Reha Özcan’a Başkan Gökhan Yüksel adına plaket takdiminde bulundu.

Kaynak: İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

 

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