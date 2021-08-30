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Kartal’daki Etkinliklere Ünlü Rock Grubu ‘Manga’ Damgasını Vurdu

Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Zafer ve Barış Haftası’ etkinliklerinin üçüncü gününe ünlü alternatif rock müzik grubu Manga damgasını vurdu.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
30 Ağustos 2021 Pazartesi 10:30
Kartal’daki Etkinliklere Ünlü Rock Grubu ‘Manga’ Damgasını Vurdu
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30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü nedeniyle hazırlanan programların üçüncü gününde de Kartal birbirinden güzel etkinliklere ev sahipliği yaptı. Tüm gün boyunca süren etkinliklerde satranç turnuvası ve ödül töreni, günün finalinde de Manga konseri ile Kartallılar keyifli bir pazar günü geçirme fırsatı buldu. Koronavirüs pandemisi nedeniyle uzun süredir kültürel etkinliklerden uzak kalan vatandaşlar müziği ve eğlenceyi doyasıya yaşadı.

Satranç Turnuvası’nda Kazananlar Belli Oldu

‘Zafer ve Barış Haftası’ programı kapsamında günün ilk etkinliği Mehmet Ali Büklü Parkı'nın kültürel etkinlikler için ayrılan açık alanında düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Satranç Turnuvası oldu. İki gün süren turnuvada farklı yaş kategorilerinde genç sporcular yarıştı. İkinci günün sonunda kazanan sporcular için ödül töreni düzenlendi. Satranç turnuvasında dereceye girenler kupalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldılar.

Kartal Meydanı’nda Unutulmaz Manga Konseri

Akşam saatlerinde Kartal Meydanı günün merakla beklenen dev konserine ev sahipliği yaptı. Ülkemizi 2010 yılında Eurovision şarkı yarışmasında başarıyla temsil eden ünlü alternatif Türk rock müzik grubu Manga sahnedeydi. Bu önemli konser için Kartal ve civar ilçelerden gelen on binlerce kişi alanı doldurdu. 20 yılı aşkın süredir aktif müzik yaşantısına devam eden Manga Grubu, Kartal'da sevenleriyle birlikte muhteşem bir konsere imza attı. İlk albümünden günümüze kadar besteledikleri şarkıları seslendiren grup, dinleyicilerin büyük beğenisini topladı.

“Bu Enerjiyi Kartal’dan Türkiye’ye Yolluyoruz”

Konser sonunda Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel sahneye çıkarak Manga grubunun solisti Ferman Akgül’e plaket ve çiçek takdim etti. Başkan Gökhan Yüksel Manga grubuna teşekkür ederek, Kartal meydanını dolduran kalabalığa şöyle seslendi: “Birçok olumsuzluğa rağmen; pandemiye, sele, yangınlara rağmen ‘umut’ burada, ‘umut’ bu gençlikte. Bu umudu, bu gençliği, bu enerjiyi Kartal'dan İstanbul'a sonra Türkiye'ye yolluyor muyuz? Çünkü biz genciz, biz geleceğiz arkadaşlar. 2001 yılından beri değişmeyen hep genç kalan Manga ekibine saygılarımı sunuyorum. 34 yaşındayım, bizim jenerasyonu aldı götürdü. Yeni jenerasyon geliyor ve daha kaç jenerasyon yetiştireceksiniz bilmiyorum. Hepinizi canı gönülden kutluyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı konserlerimiz devam edecek arkadaşlar. Bu zaferler kutlanmaya değer diyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını şükranla ve minnetle anıyoruz. Bu gençler bu bayrağı daha ileri götürecekler hiç merak etmeyin. Daha çok çalışmaya devam edeceğiz. İyi ki varsınız, enerjiniz çok yüksek.”

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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