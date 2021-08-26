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Kartal’da Yüz Yüze Eğitim Öncesi Temizlik ve Hijyen Çalışmaları Başladı

Kartal Belediyesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı öncesinde tam zamanlı olarak açılacak okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması başlattı. Yüz yüze eğitim öncesinde ilçe genelinde faaliyet gösteren okullar, Nano Gümüş İyon teknolojisi kullanılarak dezenfekte edilirken, okul bahçelerinde de temizlik işlemleri yapıldı.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
26 Ağustos 2021 Perşembe 11:36
Kartal’da Yüz Yüze Eğitim Öncesi Temizlik ve Hijyen Çalışmaları Başladı
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6 Eylül Pazartesi günü başlayacak yüz yüze eğitim öncesinde hem öğrenciler hem de eğitimcilerin sağlığına öncelik vererek çalışmalara başlayan ekipler, okulların açılmasına iki hafta kala temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Covid-19 pandemisinde ilçe genelinde yürütülen temizlik ve dezenfekte çalışmalarıyla adından sıkça söz ettiren Kartal Belediyesi, öğrenci ve öğretmenlerin sağlığını önceleyerek okulları yeni eğitim-öğretim yılı için hazır hale getirdi.

Kartal Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda okulların girişinden başlanarak koridorlar, sınıflar, tuvaletler, öğretmen odaları ve tüm ortak kullanım alanları Nano Gümüş İyon Teknolojisi kullanılarak dezenfekte edildi.

Yabani otların özel makinelerle kesildiği okul bahçeleri, temiz bir görünüm kazanırken, yangın gibi olası tehlikelerin de önüne geçilmiş oldu. Okul bahçelerinin asfalt bölümleri basınçlı suyla yıkanarak, oyun alanları temizlendi.

Okullar tüm kademeler için 6 Eylül Pazartesi günü açılacak olup, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıflar için 31 Ağustos – 3 Eylül arası uyum eğitimi gerçekleşecek.

İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

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