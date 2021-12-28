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Kartal’da yılbaşı öncesi zincir marketlere sıkı denetim

Kartal Belediyesi, yılbaşı nedeniyle fiyat artışlarını önlemek adına zincir marketlerin fiyat politikalarına yönelik denetimler kapsamında harekete geçti. Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından zincir marketlerde fiyat denetimi gerçekleştirildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Aralık 2021 Salı 14:03
Kartal’da yılbaşı öncesi zincir marketlere sıkı denetim
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Vatandaşlar denetim yapılmasından memnuniyet duydu

İlçe genelinde başlatılan çalışmada marketler denetlenerek fiyatlar kayıt altına alınıp incelendi. Yapılan denetimlere tanık olan vatandaşlar denetimlerin  yapılmasından dolayı  memnuniyetlerini dile getirerek Belediye Başkanı Gökhan Yüksel ve zabıta ekibine teşekkür etti.

Kartal Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler ilçede bulunan zincir marketlere giderek bir dizi denetim gerçekleştirdi. Ekipler marketlerin reyonlarında bulunan temel gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatlarını not ederek kasa fiyatlarıyla karşılaştırdı. Arada herhangi bir fiyat farkının bulunmaması ve fahiş fiyat uygulanmaması için yapılan çalışmada alışveriş yaparken zabıtalarla karşılaşan vatandaşların beğenisini kazandı. Vatandaşlar yapılan denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirtti.

Ticaret İl Müdürlüğü’ne bildiriliyor

Zabıta Müdürü Murat Özgür Polat denetimlerin ardından yaptığı açıklamada yapılan çalışma kapsamında zincir marketlerde satılan ürünlerin reyon ile kasa arasında fiyat farkının olup olmadığı ve işyeri ruhsatı kontrolü yapıldığını belirterek, “Bugün de bu durumu önlemek adına buradayız. Vatandaşlarımızın temizlikten temel gıdaya kadar ihtiyacı olan her ürünün fiyat denetlemesini gerçekleştirdik. Devamlı şekilde yapmış olduğumuz bu denetimleri yılbaşı nedeniyle daha yoğunlaştırarak devam ettiriyoruz. Herhangi bir sorun olduğunda ise hemen Ticaret İl Müdürlüğü’ne aksaklıkları bildiriyoruz” açıklamasını yaptı.

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