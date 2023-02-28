banner196
Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
GÜNCEL SİYASET YAZARLARIMIZ EKONOMİ SPOR DÜNYA SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ KÜLTÜR-SANAT İLÇELER TÜRKİYE MAGAZİN YEREL Asayiş
BİST
5.237,33
ALTIN
1.110,97
DOLAR
18,88
STERLİN
22,82
EURO
20,02
Nurdağı’nda Açılan ‘Mehmet Camlı Aşevi’ Günde 10 Bin Kişiye Sıcak Yemek Dağıtacak
Nurdağı’nda Açılan ‘Mehmet Camlı Aşevi’...
Kartal’da, Yıkım Kararı Alınan Yapılarda Asbest Denetimi Yapıldı
Kartal’da, Yıkım Kararı Alınan Yapılarda...
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay Özkan: Gazetecilik Suç Değildir
CHP Genel Başkan Başdanışmanı Tuncay...
Zeytinburnu Spor Kulübünden Sağduyu Çağırısı
Zeytinburnu Spor Kulübünden Sağduyu Çağırısı

Kartal’da, Yıkım Kararı Alınan Yapılarda Asbest Denetimi Yapıldı

Kartal’da, riskli yapıların deprem dönüşüm çalışmalarıyla yenilenmesinin önünü açan ve bu sayede bugüne kadar yaklaşık 90 bin insanı deprem riskinden koruyan Kartal Belediyesi, deprem dönüşümü nedeniyle yıkımı gerçekleşecek yapılarda, halk sağlığını korumak adına asbest denetim çalışmaları düzenliyor. Uzman ekipler tarafından gerçekleşen denetimlerde, bugüne kadar yaklaşık 600 ton asbestli alan tespit edildi.

Hüseyin Çetiner
Hüseyin Çetiner
28 Şubat 2023 Salı 14:11
Kartal’da, Yıkım Kararı Alınan Yapılarda Asbest Denetimi Yapıldı
banner171

Asbestli Alanlar Bertaraf Edilmeden Yıkıma İzin Yok

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü tarafından gerçekleşen denetimlerde, deprem dönüşüm kapsamında yıkımı gerçekleşecek yapılarda, uzman ekipler tarafından numuneler alınarak asbestli alanların tespiti gerçekleştiriliyor. Uzman ekipler, numune çalışmalarını, yıkım kararı alınan yapıların; beton, sıvı, boya, yer ve çatı kaplaması, kazan dairesi gibi alanlarında gerçekleştiriyor.

İstanbul Times Haber Merkezi / Hüseyin Çetiner 

Konuyla ilgili bilgi veren Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Kars, lisanslı firmaların denetim raporları doğrultusunda, yapı içindeki asbestli alanların bertaraf edilmeden yıkım işleminin yapılmasına izin verilmediğine dikkat çekti. Bu denetimler sayesinde, kanserojen etki nedeniyle birçok hastalığa neden olan asbest minarelinin, halk sağlığını tehdit etmesinin önüne geçildiğini vurguladı.

Kartal Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Dilek Kars, “Yaşadığımız depremle birlikte çok büyük can kaybımız yaşandı. Maalesef şimdi de çok daha büyük bir tehlikemiz var. Bu da asbest. Gelişigüzel enkaz kaldırılmakta. Asbest dediğimiz malzemede havada askıda kalan lifli bir yapı. Deprem bölgesindeki bütün asbesti bertaraf edecek kadar yeterince asbest söküm uzmanı var mı? ülkemizde. Tartışılmalı bu konu. Burada dikkat edilmesi gereken çalışanların ve etrafta bulunanların N95 ve N99 maskesi takması gerekir. Onun dışında arazözler ile beraber su fışkırtılması gerekir. Çünkü enkazla birlikte o tozlarla havaya asbest lifleri ortaya çıkıyor. Su döktüğünüz taktirde bunların tozlanması engellenmekte.” diye konuştu.

Asbest denetimlerinin önemine vurgu yapan Kars, “Asbest malzemesi nerelerde bulunur? Normalde cam yünü, contada, macunda bulunur. Çok iyi bir yalıtım ve yapı malzemesi olduğu için 2010 öncesine kadar neredeyse bütün yapılarda bu amaç için kullanılmıştır. 31

Aralık 2010 tarihi itibari ile yasaklanmıştır. 2018 yılından sonra ise belediyelerin denetimi söz konusu. 2018 yılından bugüne kadar yaklaşık 1500 bina yıkım için bize başvurdu. Biz yıkım gerçekleştireceğiz. Binamızda asbest var mı yok mu denetlemesini yapın diye.

Kartal Belediyesi olarak denetime geldiğimizde önce nerelerde olduğunu tespit ediyoruz. Beş tane örnek seçiyoruz. Daha sonra lisanslı bir firma ile bölgede şeritler çekerek özel kıyafetli görevliler tarafından numune alıyor. Alınan numuneler bertaraf edilmek üzere lisanslı firmaya bildiriliyor. Biz de lisanslı firma tarafından bertarafı yapıldıktan sonra, tamamen burası asbestsiz diye bir rapor geldikten sonra biz binayı yıkabilirsiniz diyoruz. O zamana kadar binanın yıkımını gerçekleştirmiyoruz.” dedi.

600 Tonluk Asbest Denetimi

Kartal Belediyesi, asbest denetimlerinin yasallaştığı 2018 yılından bu yana, yaklaşık 1500 binada 600 tona yakın asbestli alan tespit etti. Riskli yapıların yıkımı, halk sağlığına zarar vermemesi adına, asbestli alanların bertaraf edilmesi gerçekleşti.

Öte yandan, uzmanlar lifli yapısıyla uzun süre havada kalabilen bir mineral olan asbestin; akciğer, gırtlak ve sindirim sistemi kanserleri ve asbestoz gibi ölümcül hastalıklara neden olduğunu ifade ediyor.

Kaynak :İstabul Times Haber ajansı (İTHA) 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Usta Gazeteci Merhum Uğur Mumcu İçin Kartal’da Anlamlı Anma
Usta Gazeteci Merhum Uğur Mumcu İçin Kartal’da Anlamlı Anma
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kartal’da Kutlandı
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü Kartal’da Kutlandı
Kartal’da Ücretsiz Spor Eğitimleri Sayesinde, Sporcu Nesiller Yetişiyor
Kartal’da Ücretsiz Spor Eğitimleri Sayesinde, Sporcu Nesiller Yetişiyor
Başkan Gökhan Yüksel, “Yerel Yönetimler ve Gençlik” konulu söyleşiye katıldı
Başkan Gökhan Yüksel, “Yerel Yönetimler ve Gençlik” konulu söyleşiye katıldı
Başkan Gökhan Yüksel’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı
Başkan Gökhan Yüksel’den Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

banner186

banner200

banner199

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    İstanbul Times Haber Merkezi

    Yeşiltepe Mah. 74 Sokak NO:3/A Kat : 1 Daire :1 Zeytinburnu-İstanbul

    0212 - 415 82 05

    2012 © by İstanbul Times Haber Ajansı (İTHA)

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    banner169